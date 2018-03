Nowy szef niemieckiej dyplomacji z wizytą w Polsce

Sytuacja Polonii w Niemczech, bieżące agenda europejska, bezpieczeństwo europejskie i współpraca w ramach NATO - to planowane tematy rozmów ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z szefem MSZ Niemiec Heiko Maasem - poinformowało PAP biuro rzecznika prasowego MSZ.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas spotka się w piątek w Warszawie o godz. 12.00 z prezydentem Andrzejem Dudą. Niemiecki polityk ma też rozmawiać o godz. 15.00 z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Późnym popołudniem planowane jest spotkanie Maasa z szefem polskiego MSZ. O godz. 17.00 obaj ministrowie mają wystąpić na wspólnej konferencji prasowej.

Polska jest drugim celem wizyty zagranicznej zaprzysiężonego w środę szefa niemieckiej dyplomacji. W środę, zaraz po objęciu urzędu, Maas udał się z krótką wizytą do Paryża.

Rozmowy o przyszłości Europy i bezpieczeństwie

"Rozmowy dotyczyć będą kwestii bilateralnych, w tym sytuacji Polonii w Niemczech oraz bieżących spraw z agendy europejskiej, jak Brexit, przyszłość Europy, czy kryzys migracyjny. Ważnym aspektem, który zostanie poruszony podczas rozmów szefów dyplomacji Polski i Niemiec, będzie kwestia bezpieczeństwa europejskiego oraz współpraca w ramach NATO" - poinformowało PAP biuro rzecznika prasowego MSZ.

W inauguracyjnym przemówieniu Maas mówił o rosnącej odpowiedzialność Niemiec na świecie. Wyeksponował m.in. znaczenie spójności w UE oraz poprawy napiętych relacji niemiecko-izraelskich.

Twardy kurs wobec Rosji

Nowy minister zapowiedział twardy kurs Berlina wobec Rosji. Podkreślił, że nie można pogodzić się ze sprzeczną z prawem międzynarodowym aneksją Krymu, ani z agresją skierowaną przeciwko Ukrainie.

"Kryzys ukraiński jest testem spójności Unii Europejskiej" - powiedział. Jednocześnie wyraził gotowość odgrywania w dalszym ciągu, wspólnie z Francją, roli pośrednika w konflikcie ukraińskim w tzw. formacie normandzkim.

Zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce

W poprzednim rządzie wielkiej koalicji (CDU/CSU-SPD) Maas pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i ochrony konsumentów. W tej roli wyrażał zaniepokojenie w związku z zagrożoną - jego zdaniem - niezależnością wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pozytywnie odnosił się też do wszczęcia przez KE wobec Warszawy postępowania z art. 7 traktatu o UE.

Maas zastąpił na stanowisku szefa MSZ Sigmara Gabriela - byłego lidera socjaldemokratów i jednego z najpopularniejszych, najbardziej doświadczonych polityków tego ugrupowania.

Najdłuższy okres formowania rządu w historii Niemiec

Nowy gabinet Merkel został zaprzysiężony po blisko sześciu miesiącach od wyborów parlamentarnych w Niemczech. Jeszcze nigdy okres formowania gabinetu nie trwał w tym kraju tak długo.

W wyborach do Bundestagu z 24 września 2017 r. zarówno chadecy, jak i socjaldemokraci, odnotowali najgorsze wyniki w swej powojennej historii. Początkowo obóz chadecki chciał utworzyć koalicję z FDP i Zielonymi, jednak liberałowie zerwali rozmowy sondażowe. Chadecy przystąpili wówczas do rozmów sondażowych, a później koalicyjnych, z SPD, która przystąpiła do nich, choć początkowo planowała przejście do opozycji.

O losie przyszłej koalicji ostatecznie zadecydowało wewnątrzpartyjne referendum wśród członków SPD, w którym mimo zgłaszanych przez wielu socjaldemokratów obiekcji dwie trzecie zagłosowało za odnowieniem koalicji.

