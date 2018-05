Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w stolicy

"​Nasza modlitwa to nie tylko dziękczynienie za Konstytucję 3 Maja, ale także dziękczynienie za całą troskę kolejnych pokoleń Polaków o zasadniczą ustawę" - powiedział w czwartek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św. w intencji ojczyzny.

Zdjęcie Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy św. w intencji ojczyzny / Jakub Kamiński /PAP

Kardynał przewodniczył w czwartek mszy św. w intencji ojczyzny, w której uczestniczyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz premier Mateusz Morawiecki. Obecni byli także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, członkowie rządu oraz mieszkańcy stolicy.

Jak mówił kard. Nycz, jednym ze sposobów służby społecznej jest troska o ustawę zasadniczą, Konstytucję. "Przypomina nam o tym dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza 227. rocznica Konstytucji 3 Maja" - zauważył.

I kontynuował: "Dlatego dziś, gdy prowadzimy społeczną debatę nad polską Konstytucją, warto pamiętać, że jest to jeden z najważniejszych wymiarów służby dla naszej ojczyzny. Troska, aby fundament aksjologiczny był kompletny, by uwzględniał odniesienie do niezmiennego prawa moralnego. By Konstytucja miała wartości podstawowe, nienegocjowalne. Jak nam mówi bardzo ważne stwierdzenie wielkiego współczesnego myśliciela i teologa papieża Benedykta XVI, który się tym pojęciem posługiwał. I w nauczaniu na placu św. Piotra, i w encyklikach, ale także wtedy, kiedy wyjeżdżał do ważnych instytucji współczesnego świata, mówił o wartościach nienegocjowalnych. I to zasługuje dzisiaj także na wielką uwagę" - powiedział.

"Do nich, do tych wartości należy godność człowieka, małżeństwo, życie ludzkie w całym jego przebiegu oraz prawo rodziców do wychowania swoich dzieci, wcale nie tak oczywiste w dzisiejszym świecie" - podkreślił.

"Papież wręcz przestrzega: "większość obywateli nie może być źródłem prawa cywilnego, bo wtedy celem nie jest dążenie do dobra, ale do władzy bądź równowagi władzy. A gdyby zaś tak było - mówi papież - ci, którzy w danej chwili mają większość, byliby ostatecznym źródłem prawa. Historia zaś bardzo jasno dowodzi, że większości mogą się mylić"" - powiedział kard. Nycz, powołując się na słowa Benedykta XVI.

Kard. Nycz zaznaczył w kazaniu, że kościół "nie chce proponować gotowych rozwiązań społecznych i politycznych, bo nie jest od tego", ale "zostawia szukanie takich rozwiązań obywatelom państwa, w którym kościół żyje i działa". "Zostawia swoim wiernym świeckim to zadanie prowadzenia spraw doczesnych, zgodnie z zamiarem dla Boga Stwórcy i wszystkich rzeczy. Kościół chce być światłem, do którego mogą przyjść wszyscy - wierzący, a nawet niewierzący, zwykli obywatele i politycy, by swoje rozwiązania konkretne zobaczyć w tym świetle Ewangelii i nauki społecznej Kościoła i ocenić, czy naprawdę są dla dobra człowieka, dobra rodziny i społeczeństwa, czy realizują zasadę społecznej sprawiedliwości i miłości" - mówił kard. Nycz.

Msza święta w warszawskiej archikatedrze rozpoczęła w środę obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja z 1791 r. była drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku.