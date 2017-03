"Obecność wojsk NATO nie jest przejawem dążenia do agresji"

Szef MON Antoni Macierewicz powiedział, że obecność wojsk NATO w Polsce nie jest przejawem jakiegokolwiek dążenia do agresji. "Odwrotnie, jest odpowiedzią na zagrożenia agresją, jaka wisi nad Polską i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej - podkreślił minister.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w Piotrkowie Trybunalskim podczas pikniku NATO z udziałem żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski odbył /Grzegorz Michałowski /PAP

Minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami uczestniczącymi w pikniku NATO, który we wtorek odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim.

"Wasza obecność tutaj nie jest przejawem jakiegokolwiek dążenia do agresji. Odwrotnie, jest odpowiedzią na zagrożenia agresją, jaka wisi nad Polską i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej ze względu na zagrożenie ze wschodu" - powiedział Macierewicz, zwracając się do żołnierzy.

"Batalionowe grupy bojowe rozlokowywane teraz na terenie wschodniej flanki NATO - Estonii, Łotwy, Litwy, Polski po Rumunię - są po to, by odstraszać i bronić. To jest wasze zadanie" - podkreślił minister.

Jak mówił, Polska, tak długo pozostająca pod sowiecką okupacją, podobnie jak inne kraje Europy, dzisiaj może wreszcie powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. "I chcę jasno powiedzieć: zawdzięczamy to wam, żołnierze z Alabamy, żołnierze z Teksasu, żołnierze z innym miejsc Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Rumunii, całego NATO. Raz jeszcze dziękujemy" - powiedział Macierewicz.

"Dziś wy, żołnierze Stanów Zjednoczonych, przybyliście do Polski, by razem - ramię w ramię z żołnierzem polskim - bronić naszej niepodległości" - dodał minister.

Szef MON podkreślił, że żołnierze, którzy - wraz ze sprzętem - zatrzymali się we wtorek w Piotrkowie, to tylko część sił przemieszczających się "wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obrona, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zbrojna obecność żołnierzy sojuszu, by odstraszyć jakiegokolwiek wroga".

"Chcę was zapewnić, że towarzyszy wam i towarzyszyć będzie zawsze szczere serce i wdzięczność Polaków, polskich żołnierzy i polskiej armii, ale także polskiej młodzieży (...) patriotycznej, która widzi w sojuszu nie tylko obronę, ale także partnera i przyjaciela" - zwrócił się do żołnierzy.

"Niech Bóg wszechmogący błogosławi Amerykę, błogosławi NATO, błogosławi Polskę" - zakończył Macierewicz.



W ramach pikniku mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mają okazję zobaczyć m.in. siedmiometrowe amerykańskie transportery opancerzone Stryker, transportery Rosomak, czołg "Leopard" oraz blisko stu żołnierzy w pełnym ekwipunku. Na uczestników imprezy czeka wojskowa grochówka.

Wydarzenie wpisuje się w cykl imprez związanych z 800-leciem Piotrkowa Trybunalskiego. Jest też jednym z trzech pikników, w którym udział biorą żołnierze z batalionu NATO, który przemierza Polskę w drodze do Orzysza (Warmińsko-Mazurskie). Pierwsza impreza odbyła się w poniedziałek we Wrocławiu, trzecia ma się odbyć w środę w Warszawie-Wesołej.

Decyzję o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych potwierdził szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 r.