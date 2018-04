Obowiązkowa flaga UE w polskich urzędach?

Front Europejski rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej. Według pomysłodawców, podnoszenia flagi Unii Europejskiej na budynkach administracji państwowej byłoby obowiązkowe.

Zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej, która ma wprowadzić jej ochronę prawną oraz obowiązek podnoszenia tej flagi na budynkach rządowych razem z flagą Polski z okazji świąt i uroczystości państwowych zapowiada Front Europejski. To wspólne działania organizacji i ruchów społecznych na rzecz wspólnej Europy - poinformował na środowej konferencji prasowej Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne Sądy".

"Europy wspólnych wartości takich jak tolerancja, praworządność, poszanowanie praw i wolności obywatelskich, solidarność społeczna, czy równość praw kobiet i mężczyzn" - podkreślił.

Jarosław Marciniak z Komitetu Obrony Demokracji powiedział, że projekt ustawy o fladze UE przewiduje trzy podstawowe założenia. "Po pierwsze wprowadzenie prawnej ochrony flagi UE na dokładnie takich samych zasadach jak flagi Polski. Bo nie godzimy się na to, by na trybunie sejmowej flaga Unii Europejskiej była niszczona" - podkreślił.

Projekt wprowadza też obowiązek podnoszenia flagi Unii Europejskiej na budynkach administracji państwowej. "Nie tylko z okazji świąt, czy uroczystości państwowych, ale również na co dzień chcemy, żeby flaga Unii Europejskiej towarzyszyła fladze Polski" - podkreślił Marciniak.

Projekt ma też zachęcać do tego, by Polacy podnosili na budynkach prywatnych flagę Unii Europejskiej wraz z flagą Polski z okazji świąt, lub uroczystości państwowych.

Marciniak poinformował, że podpisy pod projektem ustawy będą zbierane na dwa sposoby.

"Będziemy zbierać podpisy pod petycją i w tym celu będą mogli państwo skorzystać ze strony (internetowej) fronteuropejski.pl. Następnie te podpisy zostaną złożone wraz z tą petycją do komisji petycji w Sejmie. Ale równocześnie będziemy zbierać w kilkuset miejscach w Polsce podpisy pod projektem ustawy, który zgodnie z wymogami złożymy w Sejmie tak, by marszałek Sejmu Marek Kuchciński miał obowiązek skierować ją do prac na posiedzeniu Parlamentu Rzeczpospolitej" - zapowiedział Marciniak.

"Europa jest naszym domem, a jej symbole są naszymi symbolami. Unijne symbole odwołują się do kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy. Flagi Polski i Unii Europejskiej są powodem naszej dumy. Domagamy się, by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym, pojawiała się obok flagi Polski" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

"Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Silna Europa to nasza racja stanu. Flaga Polski i flaga Unii Europejskiej to nasze wspólne symbole, chrońmy je i bądźmy z nich dumni" - czytamy.