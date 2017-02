Obrońcy lokatorów napisali list otwarty do ministra Ziobry

Komitet Obrony Praw Lokatorów protestował przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Przekazał urzędnikom list otwarty zaadresowany do ministra Zbigniewa Ziobry.

Mieszkańcy warszawskich kamienic proszą w nim szefa resortu o zawieszenie wszystkich postępowań dotyczących prawa najmu, eksmisji i należności czynszowych do czasu wydania opinii przez niepowołaną jeszcze komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji.



Członek Komitetu Obrony Praw Lokatorów Jakub Żaczek tłumaczy, że chodzi o niedopuszczenie do powstania szkód, które trudno będzie później naprawić, dlatego ruch lokatorski chce, aby prokuratorzy wzięli udział w postępowaniach cywilnych i skorzystali z możliwości ich zawieszenia.



Drugą kwestią poruszoną w liście jest sprawa - zdaniem obrońców lokatorów - zbyt częstego umarzania przez prokuraturę spraw dotyczących nękania mieszkańców kamienic przez właścicieli bez dokładnego zbadania dowodów.



List trafi do Prokuratury Krajowej

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że list przekaże do Prokuratury Krajowej, ponieważ zawarte w nim postulaty odnoszą się głównie do jej kompetencji.



Rzecznik prasowy ministerstwa Michał Woś dodał, że odpowiedzią ministra jest między innymi przygotowywana komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji, która m.in. pozwoli nakładać kary na nieuczciwych właścicieli. Uzyskane środki miałyby pokryć szkody wyrządzone lokatorom.



Według Ministerstwa Sprawiedliwości, komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji rozpocznie prace prawdopodobnie w maju. Pod koniec stycznia Prokuratura Krajowa opublikowała listę około 170 adresów nieruchomości, co do których uznała, że istnieją wątpliwości, czy zostały zwrócone w prawidłowy sposób.