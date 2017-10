"Od bakterii do Bacha". Daniel Dennett na żywo w Interii

Jeden z najwybitniejszych filozofów, pionier kognitywistyki, mistrz nieszablonowego myślenia Daniel Dennett wygłosi w Krakowie wykład "Od bakterii do Bacha i z powrotem". Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo już 23 października od godz. 19 na stronie głównej Interii.

Wideo youtube

(autorem zdjęcia Daniela Dennetta jest Karol Jałochowski)



W związku z dużym zainteresowaniem wykładem Daniela Dennetta i faktem, że wszystkie wejściówki na to wydarzenie rozeszły się w ciągu dziesięciu godzin, postanowiliśmy wpuścić pozostałych zainteresowanych wirtualnymi drzwiami.

23 października (poniedziałek) Dennett opowie o bakteriach i Bachu również na stronie głównej Interii. Zachęcamy do śledzenia transmisji. Startujemy o godz. 19.



Wykład będzie tłumaczony symultanicznie.

W poszukiwaniu drogi

Daniel Dennett od wielu lat zajmuje się zagadnieniami świadomości, wolnej woli i determinizmu, sztucznej inteligencji oraz ewolucji biologicznej i kulturowej, którym poświęcił kilkanaście książek i kilkaset artykułów naukowych.

Pierwsze bakterie i Jana Sebastiana Bacha dzieli około 3,5 mld lat ewolucji. Jak to się stało, że ewolucyjni potomkowie tych pierwszych bakterii wykształcili umysły i stworzyli kulturę (m.in. skomponowali Koncerty brandenburskie); uświadomili to sobie; odkryli, skąd się wywodzą, a nawet zaczęli się zastanawiać, jaką drogą doszli tam, gdzie znajdują się obecnie? Niezliczone zastępy naukowców i filozofów od wielu lat poszukują odpowiedzi na to pytanie.

Daniel Dennett, uzbrojony w najlepsze narzędzia współczesnej kognitywistyki i biologii ewolucyjnej, od pięćdziesięciu lat przeczesuje dżunglę filozofii i nauki w poszukiwaniu ścieżki prowadzącej do zrozumienia ludzkiego umysłu - ścieżki wiodącej od bakterii do Bacha.



W swoim wykładzie Dennett wyjaśni, dlaczego możemy uznać, że ścieżka ta wreszcie zaczęła się wyłaniać. I zaprosi nas wszystkich w fascynującą podróż tym nowoodkrytym szlakiem.

UWAGA, KONKURS!

