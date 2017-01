​Od Nowego Roku wchodzą w życie ważne przepisy gospodarcze

Likwidacja resortu skarbu, liberalizacja rynku gazu, ważne zmiany w podatkach VAT i CIT, zniesienie obowiązku pozwoleń na wycinkę drzew na działce, a także wprowadzenie możliwości zakazu obrotu materiałem genetycznie modyfikowanym - to niektóre zmiany w prawie gospodarczym, wchodzące w życie od Nowegu Roku 2017.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa, co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów.

Powstanie Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego zapewniającego prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Do 9-osobowej Rady po trzy osoby mają powoływać: premier, minister właściwy ds. gospodarki (obecnie MR) oraz minister właściwy ds. energii (ME). Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Od Nowego Roku wchodzi też w życie większość przepisów ustawy, która ma usunąć niektóre bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej i przynieść 230 mln zł oszczędności już w pierwszym roku obowiązywania.

Za jedną z najważniejszych zmian autorzy nowelizacji uznają wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa. Ustawa zakłada także wprowadzenie ważnych gwarancji ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, np. możliwość skargi do sądu na przewlekłość czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli, uprawdopodobniania.

Od 2017 roku zaczyna się także w Polsce liberalizacja rynku gazu. Na pierwszy ogień pójdą firmy obrotu, które sprzedają go hurtowo. Od października nie będzie taryf dla innych odbiorców, ale obowiązek zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych zniknie dopiero za siedem lat.

Nowe rozwiązania pozwolą na stopniowe znoszenie obowiązku spoczywającego obecnie na przedsiębiorstwach obrotu gazem ziemnym ustalania i przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla cen gazu. Przewidują one rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego, ale uwalnianie cen dla poszczególnych grup odbiorców będzie następować w różnych terminach.

Po Nowym Roku na naszych rachunkach za prąd wzrośnie stawka opłaty OZE do 3,70 zł/MWh. Teraz jest to 2,51 zł za jedną megawatogodzinę (MWh) zużytej energii. Nowa stawka ma obowiązywać do 31 grudnia 2017 r. Opłata OZE pojawiła się na naszych rachunkach za energię w lipcu br., gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, konkretnie jej rozdział czwarty.

Rok 2017 to także wiele zmian w podatkach. 1 stycznia wchodzi w życie "duża" nowelizacja ustawy o VAT. Jej celem jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Nowela zakłada też utrzymanie do końca 2018 r. stawek VAT: 8 i 23 proc.

Od 2017 roku wzrośnie kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających - do 6,6 tys. zł, ale zarabiający ponad 127 tys. zł rocznie stracą prawo do tego odliczenia.

Dojdzie także do obniżki stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy - płatników CIT - których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie.

Inna wchodząca w życie nowelizacja ustawy o CIT zakłada obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy.

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek - usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.

Z kolei rząd będzie mógł wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym genetycznie modyfikowanym. Obecnie nasionami GMO można na terenie Polski handlować, ale nie można ich wysiewać.

Od Nowego Roku do 65 proc. zwiększone również zostaną dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych. Rząd chce w ten sposób zachęcić rolników do ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich oraz spopularyzować tzw. ubezpieczenia pakietowe obejmujące wiele ryzyk.

Po 1 stycznia zacznie obowiązywać także Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, której celem jest stworzenie dogodniejszych warunków dla rozwoju przemysłu stoczniowego.

Wejdzie też w życie nowela, która utrudni omijanie przepisów dot. zatrzymania prawa jazdy. Starosta będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu.