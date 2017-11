Odbyło się kolejne spotkanie SKW z gen. Kraszewskim

We wtorek doszło do kolejnego spotkania z gen. Jarosławem Kraszewskim - potwierdził szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek. Według niego, procedura wobec generała może zakończyć się "w najbliższych tygodniach - dniach".

Zdjęcie Gen. Jarosław Kraszewski /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Tak, doszło do kolejnego spotkania z gen. Kraszewskim w dniu dzisiejszym. Ta procedura (wobec generała) została zapoczątkowana pod koniec czerwca. To nie jest długotrwała procedura, tak jak niektórzy komentatorzy, publicyści i dziennikarze oraz niestety niektórzy politycy wskazują. Różne postępowania sprawdzające trwają nawet do półtora roku i kończą się w zależności od informacji, które służba wtedy podejmuje - SKW albo ABW - wydaniem poświadczenia, albo cofnięciem takiego certyfikatu dostępu do informacji" - powiedział Bączek w TV Republika.

Jak dodał, postępowanie wobec gen. Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się pod koniec czerwca po uzyskaniu nowych informacji dotyczących generała. "Tyle mogę powiedzieć" - zaznaczył.

Według szefa SKW wtorkowe spotkanie było "chyba drugim". Bączek podkreślił, że istnieje wiele przesłanek, które nakazują służbie ochrony państwa wszczęcie takiej procedury.

Wyraził nadzieję, procedura wobec gen. Kraszewskiego może zakończyć się "w najbliższych tygodniach - dniach". "Tak jak już mówiłem kilka razy w wypowiedziach publicznych, ta długotrwałość wynika z faktu, że należy przeprowadzić sprawdzenie w różnych zasobach informacyjnych, w różnych archiwach innych służb, innych instytucji innych organów państwa" - dodał.

O tym, że we wtorek w siedzibie Służby Kontrwywiadu Wojskowego doszło do rozmowy funkcjonariuszy SKW z gen. Jarosławem Kraszewskim podał wcześniej serwis wpolityce.pl. Jak podkreślono, spotkanie dotyczyło przedłużającego się postępowania, jakie SKW prowadzi wobec Kraszewskiego.

Gen. Kraszewski pełni funkcję dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. To właśnie do postępowania SKW nawiązywał prezydent Andrzej Duda, mówiąc, że jeżeli szef MON "będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko".

Postępowanie sprawdzające wobec gen. Kraszewskiego Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła w czerwcu. Wszczęcie postępowania - które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy - oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak stwierdziło Biuro - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.