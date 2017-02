Odpowiedź na apel papieża Franciszka. Ważny gest polskiego Kościoła

Biskupi zachęcają, by 3 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, modlić się za ofiary pedofilii. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka - napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Zdjęcie Abp Stanislaw Gądecki /East News

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka biskupi zachęcają do modlitw w tej intencji podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał w sobotę abp Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP.

"Modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka. Wiemy, jak wiele zła wyrządzają tego rodzaju grzechy niewinnym ofiarom, a także Kościołowi i całemu stanowi duchownemu" - napisał abp Gądecki. "Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga" - dodał.

Jak podkreślił, gdyby ktoś z księży - nie bacząc na prawo boskie - dopuścił się przestępstwa pedofilii, podejmowane jest wobec niego postępowanie kanoniczne według "wytycznych KEP, dotyczących etapu wstępnego wewnętrznego postępowania kościelnego, w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią" z 2009 r.

"Niemniej prawna, społeczna, czy ekonomiczna strona całego zagadnienia to nie wszystko. Istnieje jeszcze głęboki problem moralny i duchowy" - zaznaczył.

Według przewodniczącego episkopatu, konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe i wspólnotowy rachunek sumienia. "Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego - ze strony duchownych czy świeckich - i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia" - podkreślił.

"Razem z papieżem Franciszkiem mówimy: +Dziś serce Kościoła patrzy w oczy Jezusa w tych chłopcach i dziewczynkach i chce płakać. Prosi o łaskę płaczu w obliczu tych nikczemnych nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich. Czynów, które pozostawiły blizny na całe życie. (...) Jako członkowie rodziny Bożej wszyscy jesteśmy powołani do tego, by wchodzić w dynamikę miłosierdzia. Pan Jezus, nasz Zbawiciel, jest najwyższym przykładem, niewinnym, który zabrał na krzyż nasze grzechy. Pojednanie jest istotą naszej wspólnej tożsamości naśladowców Chrystusa" - napisał przewodniczący KEP przywołując homilię Franciszka z 7 lipca 2014 r.