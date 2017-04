Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się w środę w Warszawie odprawa kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych. Prezydent przedstawi priorytety, m.in. implementację postanowień szczytu NATO i reformę systemu dowodzenia - powiedział szef BBN Paweł Soloch.

Odprawa kierownictwa resortu, najwyższych dowódców wojskowych i dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej to coroczna narada, podczas której podsumowuje się realizację zadań z ubiegłego roku i określa priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące.

"Prezydent - zwierzchnik sił zbrojnych - również będzie chciał w swoim wystąpieniu dokonać podsumowania i przedstawić to, co z jego punktu widzenia jako zwierzchnika sił zbrojnych jest priorytetem. Jeśli chodzi o wymiar sojuszniczy, na pewno podstawą jest implementacja postanowień szczytu NATO w Warszawie z przesłaniem maksymalnego zintegrowania naszych wojsk z sojuszniczymi w ramach wysuniętej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO" - powiedział PAP Soloch. W tym roku do Polski przybyła brygada pancerna z USA i wielonarodowy batalion NATO (złożony również głównie z żołnierzy z USA).

Szef BBN zapowiedział, że istotną kwestią będzie także nowy rodzaj sił zbrojnych - Wojska Obrony Terytorialnej. "Tutaj jednym z celów byłoby zsynchronizowanie funkcjonowania WOT z wojskami operacyjnymi i administracją, zwłaszcza samorządową" - mówił Soloch.

Dodał, że prezydent odniesie się także do aktualizacji planu modernizacji technicznej wojska, zwróci uwagę na potrzebę zapobiegania "postępującej degradacji zdolności Marynarki Wojennej" (w lutym pod patronatem BBN opublikowano Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego) oraz będzie mówił o rozpoczęciu procesu stopniowego zwiększania budżetu obronnego, wynoszącego co roku 2 proc. PKB. Na początek wskaźnik ten miałby być liczony według PKB planowanego na dany rok, a nie - jak teraz - PKB za rok poprzedni - przy wzroście gospodarczym oznaczałoby to więcej środków dla MON.

Soloch podkreślił, że prezydent będzie mówił także o planowanych zmianach w systemie dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi w czasie pokoju i wojny. "W tym kontekście prezydent będzie się odnosił również do kwestii związanych z uczynieniem polityki kadrowej bardziej stabilną, przewidywalną i przejrzystą" - powiedział szef BBN.

Jak dodał, MON i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wspólnie analizują warianty nowego systemu dowodzenia, "zdając sobie sprawę, że to proces wielomiesięczny". Wśród podstawowych założeń reformy Soloch wymienił wzmocnienie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który znów, jak przed 2014 r., stanie się organem dowódczym, a nie tylko doradczym jak obecnie. "Na pewno mówi się o powstaniu oddzielnych dowództw rodzajów sił zbrojnych podporządkowanych +pierwszemu żołnierzowi RP+ (szefowi SG WP - PAP) i tutaj nie ma różnic w opinii MON i BBN" - powiedział Soloch.

Dodał, że obie instytucje zastanawiają się, jak zorganizować połączone, czyli integrujące różne rodzaje sił zbrojnych, dowództwo operacyjne. BBN skłania się ku wydzielonemu do tego celu dowództwu, a MON - według Solocha - ku wydzieleniu struktury w ramach SG WP.

W 2014 r. istniejące wcześniej oddzielne dowództwa rodzajów sił zbrojnych - lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych - zostały zastąpione dwoma dowództwami połączonymi - generalnym, którego zadaniem jest przygotowanie i szkolenie żołnierzy, oraz operacyjnym, które odpowiada za użycie wojska (oddzielne jest tylko Dowództwo WOT utworzone już za rządów PiS). Po zmianie władzy szef MON Antoni Macierewicz zapowiedział zmianę systemu dowodzenia i kierowania wojskiem. W lutym minister mówił, że projekt zostanie opublikowany w marcu.

Koncepcję zmian w systemie dowodzenia MON przygotowuje w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego, który dobiega końca. Jego zasadnicze wnioski mają zostać pokrótce przedstawione w podczas środowej odprawy - dopowiedziała się PAP w MON.

Częścią przygotowań do odprawy było spotkanie prezydenta z szefem MON, wiceministrami i najważniejszymi dowódcami, które odbyło się w BBN 31 marca.

Doszło do niego po wymianie pism w sprawie tworzenia dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu oraz obsady ataszatów obrony, m.in w USA i Wielkiej Brytanii. Prezydent wysłał je do ministra obrony w połowie marca. Minister odpisał, że we wszystkich wskazanych przez prezydenta miejscach kandydaci na attaché zostali już wskazani i są sprawdzani przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Zapewnił też, że dowództwo w Elblągu osiągnie wstępną gotowość w założonym terminie "lub z niewielkim przesunięciem czasowym, niemającym wpływu na powodzenie całego projektu".

Dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski poinformował, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami ministra obrony narodowej i nosi się z zamiarem kontynuowania korespondencji. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zaprosił szefa MON, wiceministrów i najważniejszych dowódców na spotkanie z prezydentem, które odbyło się 31 marca. Prezydent po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że jest z niego zadowolony.

W odprawie wezmą udział najwyżsi dowódcy wojskowi. Najważniejsze stanowiska - szefa SG WP i dowódców rodzajów sił zbrojnych - objęli w ostatnich miesiącach nowi generałowie. Gospodarzem odprawy będzie szef SG WP gen. broni Leszek Surawski (nominację odebrał 31 stycznia). Obecny będzie także dowódca generalny gen. dyw. Jarosław Mika (na stanowisku od 7 lutego), któremu w czasie pokoju podlega zdecydowana większość żołnierzy, a także dowódca operacyjny gen. dyw. Sławomir Wojciechowski i dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła; obaj odebrali nominacje na początku roku.

Odprawa odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Po uroczystym powitaniu prezydenta, otwarte dla mediów będą tylko krótkie wystąpienia Macierewicza i Dudy. Zasadnicza część odprawy odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Na wczesne popołudnie zaplanowano briefing prasowy.