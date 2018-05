Odwołany lot Dudy. Kiedy prezydent i premier zaczną latać samolotami dla VIP-ów?

Samoloty dla VIP-ów muszą mieć odpowiednią liczbę "wylatanych godzin", ten proces się kończy - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek na konferencji prasowej, pytany, kiedy z tych samolotów zaczną korzystać on i prezydent.

Andrzej Duda

Premier został zapytany o samoloty dla VIP w kontekście tego, że w związku z odwołaniem przez przewoźnika (PLL LOT) lotu z Chicago do Warszawy, którym miała wracać polska delegacja, prezydent Andrzej Duda wrócił do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych we wtorek, a nie w poniedziałek, jak planowano.

Na pytanie, kiedy samoloty dla VIP-ów zaczną być wykorzystywane przez niego i prezydenta, premier Morawiecki odpowiedział, że samoloty te muszą mieć odpowiednią liczbę "wylatanych godzin".

"Podjęliśmy bardzo odważną decyzję, którą, wbrew takiemu torpedowaniu przez wiele lat przez niektórych, trzeba było podjąć, czyli zakup nowszych samolotów, dobrych, nowoczesnych samolotów do podróżowania" - mówił.

"Te samoloty muszą mieć odpowiednią liczbę wylatanych godzin, również z pilotami, którzy te samoloty będą obsługiwali i ten proces się kończy, ale jeszcze nie został zakończony" - dodał.

Po katastrofie smoleńskiej i rozformowaniu 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego wojsko wykonywało przeloty z VIP śmigłowcami należącymi do 1. Bazy LTR, która zastąpiła specpułk, oraz samolotami transportowymi, wykorzystywanymi m.in. w rejonach, dokąd niemożliwe są loty cywilne. Transport na większe odległości odbywa się czarterowanymi od PLL LOT pasażerskimi samolotami Embraer 175.

W marcu ubiegłego roku MON i amerykański koncern Boeing podpisały umowę na dostawę trzech specjalnie wyposażonych - dwóch nowych i jednego używanego - samolotów Boeing 737-800NG w konfiguracji BBJ2 (Boeing Business Jet).

W listopadzie ubiegłego roku zaprezentowano pierwszy z trzech samolotów Boeing 737-800NG. Fabrycznie nowa (a nie, jak zakładano wcześniej, używana) maszyna, dostarczona w konfiguracji pasażerskiej, zostanie przebudowana do standardu VIP. Kolejne dwa samoloty, przystosowane do przewozu po 65 pasażerów, już w wersji z salonką, mają być dostarczone w 2020 r. Wartość kontraktu to 523 mln dolarów - 2,066 mld zł netto, a z podatkiem ponad 2,5 mld zł.

Ponadto w czerwcu i lipcu ubiegłego roku zostały dostarczone dwa 16-miejscowe transatlantyckie samoloty dla VIP - Gulfstream G550.