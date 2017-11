Okolicznościowy spot IPN-u o odzyskaniu niepodległości przez Polskę

Miejsce na mapie mówi: jesteśmy, jednak sto lat temu nas na niej nie było - opowiada narrator na początku spotu IPN o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Zdjęcie IPNtv: Wywalczona. Niepodległa. Polska. (spot)

Trzydziestosekundowy spot opublikowany na kanale IPNtv, na portalu youtube, jest zapowiedzą akcji społecznej IPN, którą instytut: "włącza się w przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości". Tytuł akcji brzmi: "#MOJANIEPODLEGŁA".



"Pierwsza wojna światowa wyczerpała zaborców, pojawiła się szansa na wolną Polskę. Skąd wzięliśmy się znów na mapie? Z wizji i z marzeń. Z ognia i walki. Z krwi i poświęcenia. Nie było jej, a jest. Polska" - opowiada narrator filmu.

Ogólnopolską akcję społeczno-informacyjną #MOJANIEPODLEGŁA przygotował oddział Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Jej celem - jak wyjaśniono na stronie IPN - jest zachęcenie Polaków do wyrażenia za pomocą mediów społecznościowych współczesnego rozumienia i postrzegania pojęcia #MOJANIEPODLEGŁA". "Dla jednych to #TRADYCJA i #WOLNOŚĆ, dla drugich #RODZINA, #ZDROWIE, #NAUKA czy #PRACA" - zaznaczono i zaapelowano o przyłączenie się do akcji, poprzez wpisy lub zamieszczanie zdjęć przedstawiających, czym dla nas jest "#MOJANIEPODLEGŁA".



Instytut Pamięci Narodowej prowadzi szereg akcji w ramach obchodów niepodległości Polski. W tym roku były to m.in. wystawa "Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego" w Sejmie i m.in. Wielki Test TVP o Piłsudskim.



Spot "Wywalczona. Niepodległa. Polska." wykonany w technice komputerowej, jest kolejnym dziełem IPN po filmie "Niezwyciężeni", który w niedzielę, został nagrodzony statuetką "Żeby Polska była Polską". Odbierając nagrodę prezes IPN Jarosław Szarek, zapowiadał rozpoczęcie akcji "Niezwyciężeni 1918", którą IPN rozpoczął przygotowania do przyszłorocznej, setnej rocznicy obchodów odzyskania niepodległości.



"Dla IPN największą satysfakcją jest popularność tego filmu, który przedstawia nasze 50 lat historii, od 'wyroku śmierci' w pakcie Ribbentrop-Mołotow, po upadek komuny. Wokół tego filmu będziemy tworzyć wielką akcję edukacyjną +Niezwyciężeni 1918+, która będzie początkiem naszych przygotowań do setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Chcemy, by ta produkcja zachęcała do zgłębienia naszej dumnej historii okresu 1939-89. Zamierzamy pokazać ten film we wszystkich stolicach europejskich" - powiedział podczas gali Prezes IPN.