Olechowski w TVN24: Wstyd, by dyskusja była tak prymitywna

- Zgadzam się z tym, co mówił prezydent Kwaśniewski, że przemówienie premier Szydło było w duchu Marine Le Pen – mówił w „Faktach po Faktach” na antenie TVN24 Andrzej Olechowski.

- Zgadzam się z tym co powiedział prezydent Kwaśniewski tutaj, mówiąc, że ono było w duchu Marine Le Pen. Prawo i Sprawiedliwość się odżegnuje od związków z Frontem Narodowym, ale po prostu wychodzi to podobieństwo - mówił były minister spraw zagranicznych w programie "Fakty po Faktach".

- Nie bardzo wiadomo, o co apelowała pani premier, ponieważ mówiła o tym tuż po zamachu w Manchesterze, którego dokonał Brytyjczyk, wychowany w brytyjskim systemie szkół. Więc kiedy pani premier mówi o "wstawaniu z kolan", to by znaczyło, że trzeba tych wszystkich ludzi wypędzić z Europy w razie czego. To już jest absolutnie rasistowskie - podkreślił Olechowski, w przeszłości dwukrotnie kandydat na prezydenta Polski.

Zdaniem Olechowskiego, wypowiedź premier Szydło miała drugie dno. Nie komentowała jedynie bieżącej sytuacji, ale jej słowa były początkiem nadchodzącej kampanii do wyborów samorządowych.

- To było skierowane nie do Europy, to było skierowane do naszych wyborców. I naszym wyborcom mówi: my was uchronimy przed jakimikolwiek uchodźcami. My jesteśmy twardzi i tak będziemy trzymać. I to ma służyć w kampanii samorządowej i później w parlamentarnej - powiedział Olechowski.

Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej potępił też opozycję. Jego zdaniem spór o uchodźców w Polsce przyjął niewłaściwy obrót.

- To jest wstyd, by w XXI wieku w dużym kraju europejskim, dyskusja na ten temat była tak prymitywna - podkreślił na antenie TVN24.