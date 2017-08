ONZ alarmuje: 65,6 mln przymusowo przesiedlonych

Rośnie liczba osób przymusowo przesiedlonych na świecie. W 2016 r. przed wojną i głodem uciekło 65,6 mln osób, o 300 tys. więcej niż rok wcześniej - alarmuje Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). W sobotę przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej.

Zdjęcie Obóz dla migrantów w Paryżu /AFP Justyna Mastalerz Wojciech Wilk: Pomoc humanitarna to odpowiedzialność

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 r. Wybór tej daty ma związek z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło 19 sierpnia 2003 r., kiedy to 22 pracowników humanitarnych zginęło wskutek wybuchu bomby w siedzibie ONZ w Bagdadzie, stolicy Iraku.



Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej w 2017 r. jest obchodzony pod hasłem "Cywile nie są celem". Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz instytucje międzynarodowe apelują w ten sposób do światowych przywódców o zapewnienie bezpieczeństwa osobom niezaangażowanym bezpośrednio w działania zbrojne.

Reklama

Do apelu przyłączyły się polskie organizacje pomocowe, m.in. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) oraz Polska Akcja Humanitarna (PAH).

"Od ponad pięciu lat zapewniamy uchodźcom syryjskim w Libanie dach nad głową, opiekę medyczną i edukację, pomagamy im przetrwać mrozy i znaleźć pracę. Dzięki środkom z realizowanego przez MSZ programu Polska Pomoc oraz indywidualnym wpłatom polskich darczyńców możemy wspierać najbiedniejszych" - podkreślił prezes PCPM Wojciech Wilk.

"Ludzi tych nie stać na podróż do odległej Europy, przeciwnie - oni chcą jak najszybciej wrócić do swojego kraju. Będąc blisko, bo pracujemy przy samej granicy z Syrią, dajemy uchodźcom poczucie, że nie są sami, a wsparcie, przekazane bezpośrednio przez naszych pracowników, dotrze możliwie najkrótszą drogą - powiedział Wilk.

PCPM prowadzi także misję w Sudanie Południowym, dotkniętym klęską głodu i wojną domową. Tylko przez ostatnie cztery miesiące w Centrum Dożywiania w miejscowości Gordhim wolontariusze i medycy PCPM uratowali przed głodem około tysiąca dzieci z 240 rodzin.

Działania Fundacji PCPM można wspierać wybierając konkretny cel: http://pcpm.org.pl/wesprzyj-pcpm

W akacje pomocowe od ponad 20 lat zaangażowana jest także Polska Akcja Humanitarna, która obecnie prowadzi misje w pięciu krajach: Syrii, Sudanie Południowym, Somalii, Ukrainie oraz Iraku.

"W centrum naszej pracy stoi zawsze człowiek, jego życie, zdrowie i godność. Zajmujemy się pomocą humanitarną profesjonalnie i opieramy ją na wartościach. Dzięki temu jesteśmy wiarygodni i skutecznie docieramy do tych, którzy najbardziej tego potrzebują" - podkreśla szef Zespołu Pomocy Natychmiastowej PAH Karol Skałowski.

W sobotę krakowskie biuro PAH zaprasza na wystawę fotografii "Woda jest ważna", którą będzie można obejrzeć do końca sierpnia na pl. Szczepańskim w Krakowie. W kolejnych miesiącach zdjęcia będą eksponowane na Rondzie Mogilskim oraz na Plantach.

Działania PAH można wesprzeć przez stronę internetową: www.pah.org.pl/wplac/

Polska Akcja Humanitarna powstała w 1994 r. z inicjatywy Janiny Ochojskiej. Założone w Warszawie biuro zajmowało się pomocą humanitarną dla Bośni. Wraz z poszerzaniem działalności oddziały PAH powstawały w kolejnych miastach. Dzisiaj PAH działa w wielu różnorodnych formach. Pomaga ludziom w kraju i za granicą. Niesie pomoc długofalową, a także doraźną ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych w trakcie lub zaraz po zakończeniu wydarzeń.