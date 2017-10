Opole: Wyrok za groźby pod adresem Niemców

Na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i dwóch tys. zł grzywny skazał Sąd Okręgowy w Opolu Tomasza D. oskarżonego o groźby na portalu społecznościowym pod adresem żyjących w Polsce Niemców.

Zdjęcie zdj. ilustracjne /Jonas Gilles/Reporters Reporters / STG /East News

Według ustaleń śledztwa, 16 czerwca 2017 r. 33 letni Tomasz D. zamieścił na portalu społecznościowym obok zdjęcia kibicujących Niemców wpis, w którym groził pozbawieniem życia członkom mniejszości niemieckiej żyjącym w Polsce. O wpisie prokuraturę powiadomił przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Reklama

"To było po meczu ME w piłce nożnej Polska-Niemcy. W jednej z opolskich miejscowości była 'niemiecka' strefa kibica. Już po meczu obok zdjęcia kibicujących pojawił się wpis: 'jak bym miał karabin to bym was k.. zniemczone powystrzelał'. Potem był następny, w którym autor informował, że 'wyciąga swojego walthera i będzie n... kulkami na łbach'. Złożyłem w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i muszę przyznać, że jestem zadowolony ze sprawności działania i poważnego potraktowania sprawy przez śledczych" - powiedział PAP przewodniczący TSKN Rafał Bartek.

Sprawą zajęli się śledczy z prokuratury rejonowej w Opolu. W ich ocenie groźby miały charakter bezprawny i mogły być uznane za nawoływanie do nienawiści na tle różnić narodowościowych, za co polskie prawo przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. W trakcie śledztwa oskarżony przyznał się do autorstwa wpisu, jednak nie stawił się na poniedziałkowej rozprawie.

Wymierzono mu karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby dwóch lat, zobowiązując go przez ten czas do informowania kuratora raz w miesiącu o przebiegu okresu próby. Skazano go także karę grzywny - 200 stawek dziennych, każda po 10 zł i zasądzono koszty postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Marek Szczepanik