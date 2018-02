Opolskie: Były ksiądz oskarżony o molestowanie ministranta

Do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich wpłynął akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi K., któremu zarzuca się molestowanie ministranta. Do przestępstwa miało dojść wtedy, gdy oskarżony był księdzem - poinformowała we wtorek Aneta Rempalska z biura prasowego Sądu Okręgowego w Opolu.

Zdjęcie Policja /Damian Klamka /East News

Według prokuratury, do czynów objętych aktem oskarżenia miało dojść wiosną 2012 roku. W tym czasie Mariusz K. był wikarym na parafii w Jemielnicy. Poszkodowanym był jeden z małoletnich ministrantów.

Gdy sprawa wyszła na światło dzienne, kapłan został odwołany z parafii i trafił przed sąd biskupi. Tam przyznał się winy. Przedstawiciele kurii zawiadomili świeckie organy ścigania, a Kongregacja Nauki Wiary wykluczyła Mariusza K. ze stanu duchownego.

Oskarżonemu przedstawiono zarzut molestowania i doprowadzenia do czynności seksualnych małoletniego, czyli osoby w wieku poniżej 15 lat. Za zarzucane mu czyny grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.