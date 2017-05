Opolskie: Zginął ratując koleżankę. Ciało 22-latka zostało zidentyfikowane

Jak poinformowała Patrycja Kaszuba z KW Policji w Brzegu, zakończono trwającą od 13 maja akcję poszukiwawczą 22-latka, który wskoczył do Odry, by pomóc tonącej koleżance. Rodzina rozpoznała jego ciało.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło nad ranem 13 maja w okolicach Brzegu. Według ustaleń policji, 17-letnia dziewczyna wpadła przypadkiem do Odry i porwał ją nurt rzeki. Na jej pomoc ruszył jej znajomy, Damian B. Powiadomiona przez świadków policja znalazła zmarzniętą i wzywającą pomocy nastolatkę kilkaset metrów od miejsca, w którym wpadła do wody. Wychłodzoną dziewczynę przewieziono do szpitala.

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania mężczyzny. W akcji uczestniczyli strażacy, policjanci, ratownicy i ekipy ze specjalnie szkolonymi psami. Sprawdzono nawet miejsca wskazane przez jasnowidza, którego o pomoc poprosiła rodzina zaginionego. W sobotę unoszące się na wodzie zwłoki zauważył wędkarz. Po ich zidentyfikowaniu akcję uznano za zakończoną.