Opozycja przeprasza i zapowiada poprawki w Prawie łowieckim

Posłanki PO i Nowoczesnej zapowiedziały w poniedziałek złożenie poprawek do rządowego projektu noweli Prawa łowieckiego, które zmienią m.in. przepisy, wprowadzone w grudniu ubiegłego roku na mocy specustawy dotyczącej walki z ASF. Ewa Lieder (Nowoczesna) przeprosiła za wcześniejsze poparcie dla specustawy.

Zdjęcie Dzik; zdj. ilustracyjne /Paweł Wisniewski /East News

W połowie grudnia Sejm jednogłośnie uchwalił specustawę, która pozwoli na podjęcie nadzwyczajnych działań, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Głównym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich). Daje ona możliwość nakładania nowych nakazów, zakazów i ograniczeń oraz wprowadza sankcje administracyjne za ich nieprzestrzeganie.

Ustawa zmienia przy tym przepisy m.in. w Prawie łowieckim, zwiększając nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim. Chodzi o poprawę efektywności odstrzału sanitarnego, m.in. polowań na obszarach chronionych. Ponadto wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Dodano także przepis, który przewiduje karanie osób, które umyślnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie polowania.

Posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder na poniedziałkowej konferencji prasowej przeprosiła za to, że m.in. posłowie Nowoczesnej głosowali w grudniu za uchwaleniem specustawy do walki z ASF zawierającej też te zmiany w Prawie łowieckim.

Przeprosiny posłanki Nowoczesnej

"Ja, w swoim imieniu chciałabym dzisiaj przeprosić, bo niestety przeoczyliśmy, jako opozycja, zmiany w specustawie. Przepraszam za to" - podkreśliła Lieder. Dodała jednak, że opozycja chce poprawić to złe prawo, które zostało uchwalone w grudniu.

Obecna na konferencji posłanka PO Dorota Niedziela przypomniała, że równolegle w Sejmie toczą się prace nad rządowym projektem zmian w Prawie łowieckim, który ma m.in. dostosować to prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. TK orzekł, że przepisy ustawy w niewystarczający sposób uwzględniają prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Tym rządowym projektem zmian w Prawie łowieckim ma zająć się we wtorek rano sejmowa podkomisja nadzwyczajna.

Posłanka Lieder zapowiedziała złożenie podczas wtorkowych obrad podkomisji poprawek do rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, które jednocześnie zmienią przepisy wprowadzone do niego na mocy specustawy do walki z ASF.

"81 proc. Polek i Polaków uważa, że prawo własności jest ważniejsze, niż prawo do polowania. Prawie 80 proc. Polek i Polaków jest przeciw uczestnictwu dzieci w polowaniach (...) Mam nadzieję, że PiS przemyśli te nasze uwagi i zrozumie, że społeczeństwo zwyczajnie oczekuje dobrego prawa łowieckiego" - dodała Lieder.

"Od ponad miesiąca walczymy ze złym prawem, które wprowadza PiS, które tak naprawdę niszczy cztery podstawowe rzeczy jeżeli chodzi o prawo łowieckie - zabrania nam prawa do własności, pozwala na uczestnictwo dzieci w polowaniach, zabiera nam możliwość swobodnego korzystania z lasów" - powiedziała z kolei posłanka Niedziela.

Czego chcą ekolodzy?

Obecni na konferencji przedstawiciele organizacji ekologicznych przypomnieli, że opowiadają się m.in. za wprowadzeniem obowiązku okresowych badań okulistycznych, psychologicznych i psychiatrycznych dla myśliwych, wprowadzeniem zakazu udziału dzieci w polowaniach, polowania w pobliżu domów, polowań zbiorowych i dokarmiania zwierząt oraz strzelania toksyczną dla środowiska amunicją ołowianą.

Zaproponowali też przepisy gwarantujące ochronę prawa własności poprzez możliwość skutecznego wyłączania - na wniosek właściciela - prywatnych nieruchomości spod reżimu polowań, bez konieczności uzasadniania tego przed sądem. W przedstawionym przez nich dokumencie znalazły się również propozycje wprowadzenia obowiązku informowania o planowanych polowaniach indywidualnych i zbiorowych, wykreślenie "kultywowania tradycji łowieckich" jako przesłanki do ustalania listy gatunków łownych, obowiązku wykazywania przez myśliwych wszystkich postrzelonych zwierząt oraz wykreślenie łosia, szakala złocistego, zająca szaraka i borsuka oraz 13 gatunków dzikich ptaków z listy gatunków łownych.

"Te gatunki zwierząt na liście gatunków łownych znajdują się niesłusznie, nie ma żadnych podstaw i racjonalnych uzasadnień, aby polować na te zwierzęta. Tego domagamy się od lat i mamy nadzieję, że wszystkie te społeczne poprawki, postulaty w końcu znajdą uznanie wśród wszystkich posłów i w końcu da się przeprowadzić dobrą, pożyteczną, korzystną dla dzikiej przyrody i dla dzikich zwierząt zmianę prawa łowieckiego" - przekonywał obecny na konferencji prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Radosław Ślusarczyk.