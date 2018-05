Orban po spotkaniu z Morawieckim: Obaj chcemy silnej Europy

"Polska i Węgry mają jednoznaczne stanowisko w sprawie polityki dotyczącej migracji i uchodźców" - podkreślił po spotkaniu z Viktorem Orbanem premier Mateusz Morawiecki. Jak oświadczył, współpraca dwustronna obu krajów "rozwija się w zasadzie wzorcowo". Orban dodał, że "oba kraje chcą silnej Europy".

Zdjęcie Viktor Orban i Mateusz Morawiecki / Marcin Obara /PAP

Szef węgierskiego rządu składa w poniedziałek oficjalną wizytę w Warszawie. Spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. W poniedziałek po południu Orban zostanie przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Reklama

"W trakcie naszych rozmów zgodziliśmy się - to mogę stwierdzić, że obaj chcemy silnej Europy. Chcemy brać udział w reformach i dyskusjach umacniających Europę, obaj chcemy spokojnego rozwoju Europy. Polacy i Węgrzy chcą silnej Europy, jesteśmy przekonani, że to służy naszym interesom" - podkreślił premier Węgier na wspólnej konferencji prasowej z premierem Morawieckim. Zaznaczył, że silny region Europy Środkowej może dać siłę całemu kontynentowi europejskiemu.

Morawiecki podziękował węgierskiemu premierowi za to, że wybrał Polskę na cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej, po "tak wyraźnie zwycięskich wyborach, kiedy Węgry idą dalej drogą wewnętrznych reform, ale jednocześnie też konstruktywnego podejścia w ramach Unii Europejskiej do wielu tematów".

"O tych wielu tematach właśnie rozmawialiśmy dzisiaj z panem premierem. Poruszyliśmy kwestie związane z wieloletnimi ramami finansowymi w związku ze zbliżającymi się - a właściwie już rozpoczętymi - budżetowymi negocjacjami w ramach Unii Europejskiej" - mówił Morawiecki.

Dodał, że zostały poruszone również "bardzo gorące tematy", o których - jak wskazał - "będziemy rozmawiać w Sofii". Wymienił m.in. tematykę związaną z migracją oraz uchodźcami. "My z panem premierem mamy tutaj bardzo jednoznaczne stanowisko i Węgier, i Polski. W tym zakresie uzgodniliśmy również pewne dalsze korki co do podejścia do tego tematu" - dodał szef polskiego rządu.

Morawiecki powiedział, że z Orbanem rozmawiał również o współpracy dwustronnej Polski i Węgier, która - jak ocenił - "rozwija się w zasadzie wzorcowo".



Premier Orban w Warszawie 1 9 Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował PAP, że tematami rozmów premierów będą m.in. budżet UE, polsko-węgierskie relacje bilateralne, a także polityka migracyjna. Szef KPRM podkreślił, że wizyta premiera Węgier będzie pierwszą wizytą w Polsce po kolejnych wygranych przez Fidesz wyborach. Autor zdjęcia: Źródło: PAP 9