Orędzie Andrzeja Dudy w drugą rocznicę wyboru na prezydenta

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie związane z drugą rocznicą wyboru na urząd głowy państwa. - Minione dwa lata to był okres zasadniczych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych - powiedział prezydent. Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do Senatu o zorganizowanie referendum konstytucyjnego 11 listopada 2018 roku, w dniu Święta Niepodległości i jednocześnie wyborów samorządowych. - Polska potrzebuje nowej konstytucji - powiedział prezydent.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Marcin Obara /PAP

Poniżej pełna treść prezydenckiego orędzia:



"Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

24 maja 2015 roku, dwa lata temu, zostałem wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zostałem wybrany przez Was, przez wyborców. Te minione dwa lata to okres zasadniczych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. Był to czas realizacji programu i zapowiedzi wyborczych - zarówno moich, jak i całej formacji "dobrej zmiany".

Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. Jestem dumny, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogę swoją działalnością wspierać ekspansję polskich firm na rynkach światowych. Choć przed nami jeszcze wiele do zrobienia, po tych dwóch latach możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość.

To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas, jako naród, na dużo więcej. 3 maja, w dzień święta Konstytucji z 1791 roku, ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku.

Święto 100-lecia odzyskania niepodległości to najlepszy - moim zdaniem - dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w referendum opinii narodu, podważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej Konstytucji dla Rzeczypospolitej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość narodu i naszego państwa.

Polska potrzebuje nowej Konstytucji - potrzebuje jej, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, by mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu, gwarantującym obywatelom wolność i równość".





Majowe zwycięstwo

Przypomnijmy, że 24 maja 2015 roku przeprowadzona została druga tura wyborów prezydenckich. Andrzej Duda uzyskał 51,55 proc. głosów, pokonując tym samym dotychczasowego prezydenta Bronisław Komorowskiego, którego poparło 48,45 proc. wyborców. Frekwencja wyniosła 55,34 proc.