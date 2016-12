Orędzie Noworoczne prezydenta Andrzeja Dudy

- Jesteśmy dziś państwem bardziej solidarnym, dbającym o słabszych i wyrównującym szanse. Program 500+, podwyższenie minimalnej płacy, darmowe leki dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego - wszystkie te zmiany przywracają wielu Polakom poczucie godności i wiarę w to, że rządy mogą być bardziej sprawiedliwe - zaznaczył w orędziu noworocznym prezydent Andrzej Duda. Zaapelował też do wszystkich Polaków, aby nie dali się ponieść politycznym emocjom. - Prowadźmy ze sobą cywilizowany dialog - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda wskazał w swoim orędziu, że przeprowadzone w mijającym reformy w wielu obszarach przyniosły lub przyniosą konkretne korzyści polskim rodzinom. - Zobowiązania wyborcze, złożone w trakcie kampanii prezydenckiej i parlamentarnej, są i będą nadal sumiennie realizowane - zaznaczył.

"Przywracamy Polakom poczucie godności"

W ocenie prezydenta, jesteśmy dziś państwem bardziej solidarnym, dbającym o słabszych i wyrównującym szanse. - Program 500+, podwyższenie minimalnej płacy, darmowe leki dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego - wszystkie te zmiany przywracają wielu Polakom poczucie godności i wiarę w to, że rządy mogą być bardziej sprawiedliwe - wyliczał.



Andrzej Duda w swoim wystąpieniu nawiązał również do warszawskiego szczytu NATO. Według prezydenta, między innymi dzięki postanowieniom ze szczytu, Polska jest państwem bezpieczniejszym. - Na naszej ziemi pojawią się na stałe sojusznicze wojska. Już wkrótce będziemy witać nad Wisłą amerykańskich żołnierzy. Musimy jednak także wzmacniać się sami. Rok 2017 będzie okresem głębokiej modernizacji polskiego wojska. Nasi żołnierze, piloci i marynarze muszą mieć pewność, że korzystają z najlepszego sprzętu i najbardziej nowoczesnego uzbrojenia - argumentował.



"Polska jednym z najważniejszych krajów w Unii Europejskiej"

Prezydent wskazywał również, że Polska jest jednym z największych i najważniejszych krajów w Unii Europejskiej. - Nasze bezpieczeństwo opiera się nie tylko na sojuszach militarnych, lecz także politycznych. Polska jest jednym z największych i najważniejszych krajów w Unii Europejskiej. Poparcie polskiego społeczeństwa dla wspólnego, europejskiego projektu należy do najwyższych na Starym Kontynencie. I to przede wszystkim nam powinno zależeć na tym, by Unia Europejska poradziła sobie ze wszystkimi kryzysami, z którymi zmaga się obecnie i z którymi, niestety, zapewne zmagać się będzie także w 2017 roku - argumentował.



Jednocześnie zaznaczył, że w interesie Polski leży zjednoczona Europa. - Niezależnie od różnic poglądów co do przyszłości Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji czy obsady najważniejszych unijnych stanowisk, jedno nie ulega wątpliwości: w interesie Polski leży stabilna, zjednoczona i solidarna Europa - wyliczał.



Promocja polskiego kapitału i polskiej myśli technologicznej

W kontekście rozwoju gospodarczego prezydent wskazywał, że priorytetem powinna być promocja polskiego kapitału i polskiej myśli technologicznej. - Bezpieczne państwo to także silna gospodarka. Dlatego też władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom jak największą swobodę działalności. Powinniśmy być otwarci na zagranicznych inwestorów, lecz przede wszystkim promować polski kapitał i polską myśl technologiczną - sprecyzował.

Jednocześnie zapewnił, że w nadchodzącym roku, podobnie jak w minionym, będzie nadal wspierał rodzime firmy. - Zwłaszcza te, które z odwagą i bez kompleksów podbijają dalekie rynki. Czy będzie to wielki koncern energetyczny, czy mała spółka produkująca gry komputerowe - polskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie Prezydenta - podkreślił.



"Nie dajmy się ponieść politycznym emocjom"

Na koniec swojego wystąpienia prezydent zaapelował do wszystkich Polaków, aby nie dali się ponieść politycznym emocjom. - Dobrobyt i trwały rozwój naszej Ojczyzny zależą także od spokoju społecznego. W tych szczególnych dniach apeluję do wszystkich moich rodaków: nie dajmy się ponieść politycznym emocjom. Prowadźmy ze sobą cywilizowany dialog - argumentował. - Pracujmy razem dla Polski, szanując reguły demokracji. Pragnę Państwa zapewnić, że jako Prezydent Rzeczypospolitej będę czynił wszystko, by łagodzić niepotrzebne konflikty i wyciszać spory - dodał.



- Życzę Państwu spełnienia wszystkich marzeń i realizacji najbardziej ambitnych zamierzeń. Oby rok 2017 był dla Państwa czasem rodzinnego ciepła i zawodowych sukcesów, otuchy i optymizmu. Wszystkiego dobrego! - podsumował prezydent Andrzej Duda.