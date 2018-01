​Organizatorzy festiwalu "Orle Gniazdo" pozywają TVN. Żądają miliona złotych

Organizatorzy festiwalu "Orle Gniazdo" żądają od telewizji TVN odszkodowania w wysokości miliona złotych. Powodem jest materiał "Superwizjera", w którym pokazano fragmenty wydarzeń z lipcowego festiwalu.

Przypomnijmy, że w głośnym reportażu "Superwizjera" widać, jak Stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" świętuje "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego.

Na nagraniach widać, jak uczestnicy wznoszą toasty za Hitlera i śpiewają nazistowskie pieśni. Na drzewach porozwieszali flagi ze swastykami i zbudowali "ołtarzyk" ku czci Hitlera. Kulminacyjnym momentem imprezy było podpalenie wielkiej drewnianej swastyki.

W materiale pokazano również Festiwal Orle Gniazdo i koncerty zaproszonych na festiwal zespołów.

W związku z materiałem, organizatorzy festiwalu wydali oświadczenie, w którym stwierdzają, że "materiał został opublikowany nielegalnie oraz opatrzony kłamliwym, niezgodnym z prawdą komentarzem".

"Od wielu lat dążymy do budowy niezależnej, silnej, polskiej sceny tożsamościowej i patriotycznej. Jesteśmy - my, główni organizatorzy - polskimi nacjonalistami, działamy w tym ruchu wiele lat i będziemy bronić naszych przekonań. Jesteśmy zwolennikami współdziałania młodych Europejczyków w obliczu nowych zagrożeń z odrzuceniem historycznych zaszłości i nie zamierzamy do nich wracać. Kto nam w tej robocie ma zamiar szkodzić niech się u nas nie pojawia" - głosi komunikat.

"Wszelkie inne wydarzenia zaprezentowane i w zamyśle autorów połączone w tym materiale z FOG nie mają nic wspólnego z naszą imprezą. Szczególnie groteskowa jest próba powiązania nas z leśną szopką rodem z serialu "Allo Allo"" - czytamy.

W związku z publikacją, organizatorzy "Orlego Gniazda" domagają się od telewizji TVN odszkodowania w wysokości miliona złotych.

"Odpowiednie wnioski zostaną również skierowane do Rady Etyki Mediów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - dodają organizatorzy.