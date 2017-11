Ostatnie pożegnanie prof. Walerego Pisarka

"Zapamiętamy prof. Walerego Pisarka jako badacza o niespożytej energii, pełnego nowych pomysłów" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym na pogrzebie prof. Walerego Pisarka. Wybitnego językoznawcę żegnają w czwartek w Krakowie bliscy, przyjaciele i środowisko akademickie.

Zdjęcie Prof. Walery Pisarek /Tomasz Barański /Reporter

Msza św. żałobna odbyła się w kolegiacie św. Anny. Tu też mowy żałobne wygłosili przedstawiciele instytucji, z którymi związany był profesor. Profesor cenił muzykę góralską - w trakcie uroczystości Jan Karpiel-Bułecka z grupą muzyków odegrali tradycyjną pieśń góralską "Krywaniu, Krywaniu" (tekst Kazimierza Przerwy-Tetmajera).

Przy trumnie prof. Pisarka spoczął też wieniec od prezydenta RP Andrzeja Dudy. "Zapamiętamy prof. Walerego Pisarka jako badacza o niespożytej energii, pełnego nowych pomysłów, jako ciepłą serdeczną osobę" - napisał prezydent w liście pożegnalnym. Duda zaznaczył, że prof. Pisarek zwykł mawiać, że język ojczysty to znacznie więcej niż tylko narzędzie porozumiewania się, że tkwią w nim ślady naszej historii i narodowej kultury. "Polszczyzna to my - podkreślał" - napisał prezydent.

"Był pan (prof. Pisarek) nauczycielem tylu pokoleń, dziennikarzom pokazywał pan jak można pisać dobrze po polsku, a nie po niby-polsku, jak kształtować wypowiedź tak, by była retorycznie sprawna, a jednocześnie etyczna, bo wierzył pan w etykę słowa i etykę komunikacji międzyludzkiej" - powiedział przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN prof. Andrzej Markowski.

Prochy cenionego i lubianego profesora spoczną na cmentarzu Rakowickim, w Alei Zasłużonych.

Walery Pisarek zmarł 5 listopada w Katowicach, podczas gali "Ambasador Polszczyzny". Miał 86 lat. Przez ponad sześć dekad był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Był nie tylko językoznawcą, ale i prasoznawcą.