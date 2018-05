Oszukał za pośrednictwem internetu 255 osób na ponad 300 tys. zł

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy aresztował na trzy miesiące Tomasza P., podejrzanego o oszustwa za pośrednictwem sklepu internetowego na szkodę 255 osób z całej Polski na łączną kwotę ponad 300 tys. zł - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Z ustaleń śledztwa wynika, że 27-letni mieszkaniec Łodzi, prowadząc fikcyjny sklep internetowy, miał proponować wyjątkowo atrakcyjne ceny rzekomo posiadanych w ofercie produktów. Miało to przekonać potencjalnych nabywców do zakupu i przelewu. Pieniądze podejrzany miał natychmiast podejmować z bankomatów w Łodzi. Po dokonaniu płatności klienci otrzymywali wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia z zapewnieniem dostawy, jednak do realizacji zamówień nigdy nie dochodziło, a próby kontaktu telefonicznego kończyły się niepowodzeniem.

Reklama

Po uzyskaniu przez organy ścigania sygnałów o możliwej przestępczej działalności związanej z funkcjonowaniem sklepu 14dni.pl, prokurator podjął decyzję o blokadzie jego działalności, co pozwoliło na ograniczenie liczby oszukanych klientów. Wirtualny sklep funkcjonował 20 dni.

Tomasz P. został zatrzymany 17 maja 2018 r. Po przedstawieniu mu zarzutu popełnienia oszustwa złożył wyjaśnienia. Z uwagi na obawę matactwa procesowego, uzasadnianą obawę ukrywania się podejrzanego i grożącą mu surową karę prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd wniosek uwzględnił.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.