Pałac Prezydencki: Prace nad reformą sądownictwa zmierzają do końca

Prace nad prezydenckimi ustawami dot. reformy wymiaru sprawiedliwości zmierzają do końca - powiedział w czwartek rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Według niego do porozumienia może dojść w najbliższych dniach.

Zdjęcie Krzysztof Łapiński: W najbliższych dniach może dojść do porozumienia ws. reformy sądownictwa /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /East News

Krzysztof Łapiński potwierdził w TVN24, że przed dniem Wszystkich Świętych odbyło się pierwsze spotkanie wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy z szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, posłem Prawa i Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem na temat prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. "Z tego co wiem, to było kilkugodzinne spotkanie, gdzie panowie pracowali nad tymi poprawkami. Kolejne jest już pewnie umówione i odbędzie się w najbliższych dniach" - powiedział.

Reklama

"Z jednej strony prezydentowi zależy, żeby jego ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS zostały uchwalone - do tego potrzeba większości. Z drugiej strony Prawu i Sprawiedliwości zależy, żeby potem, na koniec po uchwaleniu nie było żadnych obiekcji prezydenta, które mogłyby spowodować weto. Dwie strony chcą osiągnąć taki rezultat prac, który pozwoli uchwalić te ustawy i potem, żeby pod nimi znalazł się podpis pana prezydenta" - powiedział rzecznik prezydenta.

Zapytany, kiedy Polacy poznają szczegóły poprawek do projektów, Łapiński odpowiedział, że "szczegóły na pewno wszyscy poznamy, jak te poprawki będą zgłaszane w Sejmie podczas prac legislacyjnych".

Dopytywany o termin zakończenia rozmów w sprawie poprawek, rzecznik nie chciał podać konkretnej daty. "Można mówić, że w najbliższych dniach to się uda dograć" - powiedział i dodał, że ma taką nadzieję, co nie oznacza, że to może się zdarzyć "dziś lub jutro"

Łapiński przyznał, że "trzeba jeszcze dograć pewne kwestie". Wymienił m.in. "multipartyjność" wyboru KRS, obiektywne warunki przejścia sędziów SN w stan spoczynku i skargę nadzwyczajną.