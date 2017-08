​Papież: Polska posiada matczyne serce

Jeśli Częstochowa jest w centrum Polski, oznacza to, że Polska posiada matczyne serce; że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą - powiedział papież Franciszek do pielgrzymów z okazji Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą oraz marszałkowie Sejmu - Marek Kuchciński i Senatu - Stanisław Karczewski podczas mszy św. na jasnogórskich błoniach /Marcin Kmieciński /PAP

Przemówienie papieża wyemitowano na początku uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze.

Reklama

"Drodzy pielgrzymi, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie was, którzy przebyliście tak długą drogę, aby dotrzeć dzisiaj - wraz z drogimi braćmi biskupami i kapłanami - do duchowej stolicy Kraju. Jeśli Częstochowa jest w centrum Polski, oznacza to, że Polska posiada matczyne serce; oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą" - podkreślił papież.

Jak dodał, pielgrzymi mają "zwyczaj powierzać jej wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, radości i troski waszego osobistego życia i życia waszego umiłowanego kraju".

Zdjęcie Duchowni podczas mszy św. na jasnogórskich błoniach / Marcin Kmieciński / PAP

"Bardzo mile wspominam fakt, iż dokonałem tego razem z wami w zeszłym roku, gdy przeniknął mnie wzrok Matki, gdy moje oczy spotkały się z oczyma Madonny, gdy powierzałem Jej sercu to, co znajdowało się w moim i w waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną pamięć tych radosnych chwil, kiedy także i ja przybyłem jako pielgrzym, by pod wzrokiem Matki celebrować 1050-tą rocznicę chrztu Polski" - zaznaczył Franciszek.

W sobotę na Jasnej Górze - w dniu, kiedy przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - odbywają się główne obchody 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku papieskimi koronami. To wydarzenie z 8 września 1717 r. było pierwszym takim w świecie poza Rzymem.

Kulminacyjnym punktem obchodów jest msza św. z udziałem władz kościelnych i państwowych. W uroczystych obchodach Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej weźmie udział prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a ze strony władz kościelnych - episkopat Polski.

Zdjęcie Premier Beata Szydło podczas mszy św. na jasnogórskich błoniach / Marcin Kmieciński / PAP

Generał paulinów: Modlimy się o mądrość i jedność dla Polaków

Do modlitwy o mądrość i jedność dla Polaków, aby potrafili różnić się, ale mądrze, uczciwie i z troską o naród wezwał wiernych podczas głównych uroczystości 300-lecia koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski.

O. Chrapkowski powitał wiernych zgromadzonych na uroczystej mszy, która rozpoczęła się w sobotę przed południem na wałach Jasnej Góry. W uroczystości uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, wśród nich prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, a ze strony władz kościelnych m.in. episkopat Polski.

Mszy przewodniczy nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak. W trakcie mszy nastąpi również odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

"Maryja z jasnogórskiego wizerunku, tak bliska każdemu Polakowi, jest przede wszystkim matką. Matko, przyjdź do nas - tak przed 60 laty wołali wierni zgromadzeni u stóp klasztoru" - powiedział w powitaniu generał zakonu paulinów, nawiązując do złożonych wówczas w Częstochowie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Zdjęcie Założyciel i dyrektor rozgłośni radiowej Radio Maryja oraz Telewizji Trwam Tadeusz Rydzyk wśród duchownych podczas mszy św. na jasnogórskich błoniach / Marcin Kmieciński / PAP

"Dzisiaj modlimy się o mądrość i jedność dla wszystkich Polaków, abyśmy potrafili różnić się, ale mądrze, uczciwie i z troską o naród, którego korzenie są osadzone w tradycji krzyża, pod którym stoi nieugięcie Matka i Królowa. Tej naszej najlepszej Matce chcemy dzisiaj przyrzec na nowo wierność krzyżowi jej Syna i zawołać: Królowo Polski, przyrzekamy" - zaznaczył o. Chrapkowski.