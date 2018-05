​Para prezydencka złożyła życzenia z okazji Dnia Matki

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli "najlepsze życzenia i gratulacje" wszystkim mamom z okazji ich święta przypadającego w sobotę. Życzymy mamom, żeby ich miłość, trud i oddanie przynosiły jak najwięcej satysfakcji - napisali w liście.

"Z okazji dzisiejszego święta składamy wszystkim Mamom nasze najlepsze życzenia i gratulacje" - czytamy w liście pary prezydenckiej zamieszczonym w sobotę na stronie Kancelarii Prezydenta. "Macierzyństwo to jedno z najbardziej naturalnych, a zarazem najbardziej niezwykłych ludzkich doświadczeń. To miłość i odpowiedzialność, to trud i wyzwanie, to radość i szczęście, które przeżywa się codziennie inaczej, codziennie na nowo" - napisał prezydent wraz z pierwszą damą.

Para prezydencka zaznaczyła, że wie "ile wysiłku kosztuje wychowanie dziecka". Jest to - jak wskazali - "troska o zdrowie, edukację, budowanie relacji - to codzienna żmudna praca, która wymaga wielkiego zaangażowania, nierzadko wyrzeczeń i poświęcenia". Podkreślili, że jest to również "radość z osiągnięć własnych dzieci, ale też towarzyszenie im w porażkach" oraz "obserwowanie, jak rozwijają się i rosną, ale także bycie razem w ciężkich chwilach". "To głęboka więź, ale również szkoła wybaczania i godzenia się z rzeczywistością" - dodali.

Para prezydencka życzyła "wszystkim Mamom, żeby Ich miłość, trud i oddanie przynosiły jak najwięcej satysfakcji", a także "żeby zawsze więcej było sukcesów, żeby przeważały radości, żeby dominowały jasne strony". "Życzymy Paniom szczęścia, bo szczęśliwe i dumne Mamy to szczęśliwa Polska" - napisali w liście.

Prezydent i pierwsza dama przypomnieli również, że w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i z tej okazji wspominane są postacie m.in. "wybitnych polityków, dowódców, pisarzy, artystów, którym zawdzięczamy przetrwanie polskiej kultury, tożsamości i powrót na mapę Europy po stu dwudziestu trzech latach niewoli". "Dziś jednak chcemy podkreślić, jak wielka w tym wszystkim była zasługa polskich Mam, które dbały o zachowanie polskości, uczyły swoje dzieci - często wbrew surowym zakazom - języka polskiego, mówiły o polskiej historii, przekazywały tradycję" - zaznaczyli. "Za to wszystko jesteśmy Im bardzo wdzięczni" - napisali.

Para prezydencka podziękowała mamom "które dzisiaj wychowują swoje dzieci, oraz tym, których dzieci są już dorosłe" podkreślając, że "razem tworzymy wielką wspólnotę Polaków w kraju i za granicą - blisko sześćdziesiąt milionów ludzkich historii, z których każda zaczyna się tak samo: od macierzyństwa". "Za ten prawdziwy, najcenniejszy skarb bardzo dziś wszystkim Paniom dziękujemy" - dodali w liście.