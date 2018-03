Partia Razem propaguje komunizm? Postępowanie prokuratury

Prokuratura prowadzi postępowanie, które być może będzie zakończone wnioskiem o delegalizację Partii Razem z racji propagowania komunizmu - powiedział w piątek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Zdjęcie Adrian Zandberg, lider Partii Razem /Michal Dyjuk /Agencja FORUM

Woś zapytany w Polsat News, co zrobi prokuratura w sprawie rzekomego propagowania komunizmu przez Partię Razem, odparł: "Rzeczywiście trwa postępowanie, które być może będzie zakończone wnioskiem o delegalizację Partii Razem z racji propagowania właśnie komunizmu".

"Spekulacje też są przedwczesne, bo tu trzeba wyjaśnić wszelkie wątpliwości" - zaznaczył wiceminister. "Każdy stan faktyczny jest szczegółowo badany przez prokuratora referenta, który zapoznaje się z tą sprawą" - wskazał.

Jak dodał, jeżeli prokurator w toku postępowania "stwierdzi rzeczywiście, że coś jest na rzeczy i powinno się wejść z wnioskiem o delegalizację, to to zrobi". "Natomiast musi mieć dokładnie zbadany stan faktyczny i nikt z nas, nikt z ministrów, nikt z kierownictwa prokuratury przecież nie będzie tego przesądzał do czasu, kiedy nie będzie konkretnej informacji" - wyjaśnił wiceminister.

Pytany, na czyj wniosek toczy się postępowanie, Woś odparł, że nie ma takiej informacji.

O postępowaniu prokuratorskim, które toczy się wobec Partii Razem, poinformowała w piątek gazeta.pl

Art. 13 konstytucji stanowi, że zakazane jest istnienie "partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa".