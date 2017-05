Patryk Jaki nie będzie kandydował na stanowisko prezydenta Warszawy

Na wtorkowej konferencji prasowej w Opolu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zaprzeczył, jakoby miał być kandydatem na prezydenta Warszawy. "Mam inne zadania przed sobą" - dodał.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. /Andrzej Iwańczuk /East News

"Dostałem zadanie od partii, żeby spróbować zaprowadzić sprawiedliwość w Warszawie, gdzie grupa przestępcza rozkradła nieruchomości warte miliardy złotych. Gdzie państwo przegrało z grupą przestępczą i będę jednym z tych reprezentantów państwa, który będzie miał za zadanie z tą mafią wygrać" - podkreślił Jaki pytany, czy może potwierdzić, że będzie kandydatem na stanowisko prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki będzie przewodniczącym komisji weryfikacyjnej ds. nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji.

Wiceminister nie wykluczył, że w przyszłości działania komisji weryfikacyjnej obejmą także inne miasta w Polsce.

"Wiem, że problem reprywatyzacji nie dotyczy tylko Warszawy. Mam pełną świadomość, że w wielu miastach odbywały się podobne procesy, ale że chcemy się zająć tą sprawą w sposób odpowiedzialny, to nie łapiemy kilku srok za ogon. Zaczęliśmy od Warszawy, gdzie skala patologii jest największa, ale jeżeli to narzędzie się sprawdzi w stolicy, to rozszerzymy je na inne miasta" - podkreślił Jaki.