Paweł Mucha dla Interii: Nie mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją

Zdjęcie Paweł Mucha i Krzysztof Łapiński /Fot. Stanislaw Kowalczuk /East News

Prezydencki minister komentuje w rozmowie z Interią słowa rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego, które padły we wtorek w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

- Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno by je wyraził prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - w ten sposób Łapiński odniósł się do doniesień "Faktu", jakoby prezydent miał domagać się od premier Beaty Szydło dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Wypowiedź Łapińskiego wywołała falę komentarzy.

- Prezydent dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów i bardzo wyraźnie to w wypowiedzi pana ministra Łapińskiego wybrzmiało - mówi w rozmowie z Interią Paweł Mucha.

- Drugą częścią wypowiedzi pana ministra była kwestia odniesienia się do tego, że - według jego wiedzy - nie było konsultacji, co do zmian w składzie Rady Ministrów ani z panią premier, ani z liderem tego obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnia.

- Gdyby pan prezydent chciał prowadzić konsultacje, to rzeczą zrozumiałą jest, że partnerem do rozmowy jest prezes Rady Ministrów, ale są też kontakty oczywiście z całym obozem politycznym, a liderem obozu jest pan prezes Jarosław Kaczyński - dodaje.

Minister Mucha zaznacza, że "być może jest tak, że wkradło się jakieś nieporozumienie albo niezrozumienie na gruncie wypowiedzi pana ministra Łapińskiego".

- Mam wiedzę od niego, że ta wypowiedź była w tych obu kontekstach osadzona: w kontekście konstytucyjnym i oczywistej kompetencji prezesa Rady Ministrów do formułowania wniosków co do zmian w składzie Rady Ministrów, ale także pewnej oczywistości, że jeśli takie rozmowy miały się toczyć, a dzisiaj się nie toczą, to one są także rozmowami szerzej prowadzonymi - mówi.

- Relacje między Pałacem Prezydenckim i Kancelarią Premiera były i są bardzo dobre - podkreśla Paweł Mucha.

- Nie sądzę, żeby wypowiedź ministra Łapińskiego zachwiała tymi relacjami. Nie mamy do czynienia z żadną nadzwyczajną sytuacją - podkreśla w rozmowie z Interią wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

Jolanta Kamińska, Aleksandra Gieracka