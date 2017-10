Paweł Mucha: Dzisiaj skontaktuję się z Piotrowiczem

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zapowiedział w poniedziałek, że jeszcze dziś skontaktuje się z przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisławem Piotrowiczem, by umówić konkretny termin spotkania dotyczącego prezydenckich projektów ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Zdjęcie Paweł Mucha /Bartosz Frydrych /FORUM

Mucha pytany był w poniedziałek w TVP Info, czy będzie kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim dotyczące prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

"Pan prezydent z panem prezesem umówili się, że kolejne spotkanie będzie spotkaniem już puentującym te prace. Żeby ta puenta mogła nastąpić, jest element prac roboczych. Prezydent poprosił o wyznaczenie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, udzielona została informacja, że to prawdopodobnie będzie, jest, pan przewodniczący Stanisław Piotrowicz" - odpowiedział Mucha.

"Ja myślę, że jeszcze dzisiaj pewnie odbędzie się jakaś moja rozmowa z panem przewodniczącym, kolejna zresztą telefoniczna, żeby umówić konkretną godzinę i datę spotkania" - poinformował Mucha.

Prezydent Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. Od tego czasu prezydent kilka razy spotykał z prezesem PiS w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości.

PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki ustaw dotyczące SN i KRS.