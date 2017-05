Paweł Mucha pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum

Moim pełnomocnikiem ds. referendum będzie minister Paweł Mucha - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda. - Byłem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania dwukadencyjności w tych wyborach samorządowych; bardzo się cieszę, że rezygnacja z takiej propozycji została zasygnalizowana - podkreślił Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Mateusz Jagielski /East News

Prezydent podczas uroczystości w święto Konstytucji 3 maja, powiedział, że chce, aby w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku referendum - gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział we wtorek, że zostanie powołany zespół z udziałem przedstawicieli organizacji samorządowych, by dokonać całościowego przeglądu regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego



O potrzebach, jakie ma samorząd prezydent rozmawiał we wtorek z przedstawicielami samorządu. Jak mówił, podczas spotkania zostały zgłoszone postulaty, jeśli chodzi o kwestie legislacyjne, kwestie finansowe związane z działalnością samorządów.



"Jest potrzeba dokonania takiego dużego, globalnego przeglądu, wszystkich przepisów w Polsce obowiązujących, które dotyczą i regulują działalność samorządu terytorialnego. Był postulat stworzenia komisji kodyfikacyjnej" - relacjonował Andrzej Duda.



"Powiedziałem, że jestem gotów, jako prezydent taką inicjatywę podjąć, aby przy urzędzie Prezydenta RP został taki zespól ds. przeglądu prawa powołany" - podkreślił.



Jak dodał, "zapytał, czy przedstawiciele samorządu są gotowi wziąć udział w takim zespole: powiedzieli, że są na to otwarci".



"Zapowiadam, że taki zespół w najbliższym czasie z udziałem przedstawicieli tych organizacji zostanie powołany, by dokonać całościowego przeglądu regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Być może jego efektem będą konkretne projekty legislacyjne, które zostaną przez ten zespół wypracowane" - podkreślił Andrzej Duda.



Duda: Byłem przeciwnikiem dwukadencyjności w tych wyborach

- Byłem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania dwukadencyjności w tych wyborach samorządowych; bardzo się cieszę, że rezygnacja z takiej propozycji została zasygnalizowana - podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w połowie maja, że PiS w dalszym ciągu opowiada się za wprowadzeniem zasady dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jednak nie wejdzie ona w życie przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.



Prezydent, który we wtorek spotkał się z samorządowcami podkreślił, "że partia, która obecnie ma większość w parlamencie, która stworzyła rząd, poprzez wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zdecydowanie stwierdziła, iż nie będzie projektu ustawy, który będzie ograniczał możliwość kandydowania w najbliższych wyborach samorządowych osobom, które takie stanowiska w tej chwili sprawują, co najmniej drugą kadencję".



"Ja byłem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia takiego ograniczenia w tych wyborach i także bardzo się cieszę, że to rozwiązanie w postaci rezygnacji z takiej propozycji zostało zasygnalizowane. Mam nadzieję, że to kończy dyskusję na ten temat" - podkreślił Andrzej Duda.