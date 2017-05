Paweł Rabiej kandydatem Nowoczesnej do komisji weryfikacyjnej

Kandydatem Nowoczesnej do komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji w Warszawie będzie Paweł Rabiej, członek zarządu partii - poinformowała we wtorek przewodnicząca klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Zdjęcie Paweł Rabiej /Lukasz Dejnarowicz /FORUM

"Chcemy naszego kandydata w komisji reprywatyzacyjnej z jednego powodu: uważamy, że co prawda jest to ciało, co do którego mamy dużo wątpliwości do jego konstytucyjności, ale równocześnie dopóki nie ma orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego musimy wyjść z założenia, że ta komisja po prostu funkcjonuje" - powiedziała Lubnauer na konferencji prasowej w Sejmie.

Reklama

Dodała, że celem przedstawiciela Nowoczesnej w komisji weryfikacyjnej ma być między innymi przyglądanie się temu do jakich zaniechań doszło podjęte i "co się złego działo".

Rabiej zaznaczył, że ma świadomość tego jak ciężka i odpowiedzialna będzie praca w komisji weryfikacyjnej. "To są tematy, które trzeba bardzo dogłębnie wyjaśnić, ale mam też oczekiwanie jako potencjalny członek tej komisji, że będziemy je wyjaśniali w sposób rzetelny, w sposób obiektywny z uwzględnieniem wszystkich okoliczności" - podkreślił.