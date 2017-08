Pełnomocnik prezydenta o szczegółach referendum konstytucyjnego

Chcemy, żeby ok. 10 pytań w referendum dotyczącym konstytucji było pytaniami, które stanowią efekt pogłębionej rozmowy z Polakami - podkreślił w piątek w Gdańsku wiceszef Kancelarii Prezydenta i pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha.

Mucha powiedział, że zmianom w konstytucji będą poświęcone rozmowy, spotkania i konsultacje. Będą to zarówno spotkania otwarte, jak i eksperckie.

"Chcemy, żeby te ok. 10 pytań było pytaniami, które stanowią efekt pogłębionej rozmowy z Polakami, żeby to były pytania, które dotyczą ich spraw, które dotyczą ważnych dla nich problemów, które dotyczą kwestii ustroju RP, ustroju społeczno-gospodarczego, które dotyczą kwestii związanych z wolnościami i prawami" - zapowiedział minister.

"I chcemy, żeby ta pogłębiona debata była merytoryczną rozmową o polskich problemach, o polskich sprawach" - podkreślił Mucha. Dodał, że prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźnie mówił o "niedostatkach konstytucji z 1997 roku".

"Absolutnym novum, tym, co prezydent RP określił, jest to, że konstytucja nie będzie przygotowywana w zamkniętych gabinetach, po to tylko, żeby ją przedstawić społeczeństwu na zasadzie 'akceptujmy-odrzucamy'" - zaznaczył wiceszef Kancelarii.

Dodał, że ogólnokrajowe referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji, jak podtrzymuje prezydent, miałoby się odbywać "dla zwieńczenia uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę", czyli 11 listopada 2018 r.

16 otwartych spotkań

"W ramach konsultacji ws. referendum konstytucyjnego odbędzie się przynajmniej 16 otwartych spotkań we wszystkich stolicach województw w Polsce" - zapowiedział Mucha.

Pełnomocnik prezydenta wyraził też zadowolenie z piątkowego spotkania w Gdańsku, które otworzyło cykl konsultacji. Wwzięli w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Bardzo jesteśmy zadowoleni ze słów pana marszałka Karczewskiego, że podziela on pogląd pana prezydenta, co do potrzeby zmiany konstytucji i potrzeby prowadzenia dialogu" - powiedział minister.

Jak zaznaczył, widzi też "pozytywny oddźwięk ze strony Solidarności, która jest ważnym partnerem społecznym".

"Dzisiejsze spotkanie było pewnym preludium. Natomiast w dzisiejszym serwisie www. prezydent.pl odnajdziecie państwo zakładkę 'referendum konstytucyjne'; to jest pewnego rodzaju pierwiosnek szerokiego procesu konsultacyjnego, który będzie uruchomiony" - zaznaczył.

Mucha poinformował, że w ramach konsultacji odbędzie się przynajmniej 16 otwartych spotkań we wszystkich stolicach województw w Polsce.

Powiedział, że pierwsze cztery spotkania będą zorganizowane: 18 września 2017 r. o godz. w Rzeszowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego; 22 września w siedzibie sejmiku woj. zachodniopomorskiego w Szczecinie; 29 września w urzędzie miasta Kielce i 16 października w Poznaniu, w Pałacu Działyńskich.