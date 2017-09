Petru: Idziemy do prezydenta nieco sceptyczni

Chcemy namówić prezydenta Andrzeja Dudę do "prawdziwych", szerokich konsultacji z klubami parlamentarnymi, ale też ze środowiskiem związanym z sądownictwem - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru w środę przed spotkaniem z prezydentem ws. projektów ustaw o SN i KRS.

Ryszard Petru

Prezydent Andrzej Duda w środę spotka się z politykami klubów sejmowych, z którymi będzie rozmawiał nt. projektowanych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent oczekuje opinii i ocen partii nt. projektów, zanim Sejm rozpocznie prace nad nimi - zapowiadał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Petru na środowym briefingu w Sejmie poinformował, że w spotkaniu z prezydentem ze strony jego klubu udział wezmą: on sam, szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak oraz posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Idziemy do prezydenta nieco sceptyczni; chcemy go namówić do prawdziwych szerokich konsultacji. One polegają na tym, że przed takimi spotkaniami otrzymuje się materiały, propozycje zmian albo nawet projekt ustawy, czy też jej założenia. Niestety niczego takiego nie otrzymaliśmy" - powiedział Petru. Dlatego - jak podkreślił - traktuje środowe spotkanie "jako kurtuazyjne".

Lider Nowoczesnej zaznaczył, że chciałby też "bardzo szerokich konsultacji ze środowiskami" związanymi z sądownictwem.

Wyraził obawę, że "tak jak w przypadku sądów powszechnych, obóz PiS, w ten czy inny sposób, będzie chciał położyć polityczną łapę na polskim wymiarze sprawiedliwości". Petru zaznaczył, że "upolitycznione sądy, to nie sądy, tylko politycy, którzy decydują o wyrokach". Podkreślił, że dla Nowoczesnej ważne jest usprawnienie pracy sądów, a nie ich upolitycznienie.

"W sądownictwie są dwie podstawowe kwestie do zrobienia: cyfryzacja i przyśpieszenie procedur" - powiedział lider Nowoczesnej.

Dodał, że obawia się tego, iż "efektem tych niby konsultacji, będzie to, że ze strony prezydenta wyjdzie ustawa, która może nie będzie tak ostra jak ta pisowska, sprzed dwóch miesięcy, ale tu w Sejmie zostaną do niej dodane poprawki ministra (sprawiedliwości, Zbigniewa) Ziobry". "I w efekcie znowu będziemy mieć ustawę niekonstytucyjną, która upolitycznia polskie sądy" - ocenił lider Nowoczesnej.

24 lipca prezydent Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.