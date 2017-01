Petru: Nowoczesna za ograniczeniem kadencyjności burmistrzów, prezydentów i posłów

​Nowoczesna nie tylko popiera, ale sama zgłaszała pomysł ograniczenia kadencyjności burmistrzów i prezydentów miast - mówił we wtorek lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Dodał, że jego partia "zawsze była" także za dwukadencyjnością posłów.

Zdjęcie Ryszard Petru /Michał Wargin /East News

- Nie popieram, tylko sam zgłaszałem podobny pomysł - powiedział Petru w TVN24, pytany, czy popiera pomysł ograniczenia kadencyjności burmistrzów miast.

Jak podkreślił, Nowoczesna proponowała, aby ograniczyć kadencję burmistrzów "do przodu". - To nie może być działanie wstecz, bo Jarosław Kaczyński chce wprowadzić tak dwukadencyjność, że wszyscy prezydenci miast musieliby skończyć tę kadencję teraz, w związku z tym, to jest niezgodne z konstytucją i z prawem, bo prawo nie może działać wstecz. Po drugie myśmy proponowali pierwotnie, żeby w ogóle (kadencję) posłów ograniczyć, żeby posłowie mieli dwie kadencję - dodał.

"Jestem przeciwny gmeraniu w ordynacji"

Petru zaznaczył, że jest "przeciwny gmeraniu w ordynacji". - Nie ma powodów do tego, żeby zmieniać okręgi wyborcze, nie ma powodów, żeby wprowadzać przezroczyste urny, które akurat wprowadził Putin w Rosji - to nic nie zmieniło - powiedział.

- Byliśmy zawsze za dwukadencyjnością dla posłów, dla burmistrzów i prezydentów, ale do przodu, tylko nie chcę przykładać ręki do zmiany ordynacji, która tak naprawdę służy wyłącznie PiS-owi - podkreślił.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że chciałby, aby najbliższe wybory samorządowe w 2018 r. odbyły się według nowych zasad. Chodzi m.in. o wprowadzenie kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przezroczyste urny w lokalach wyborczych.