Petru o Nowoczesnej: Nie mogę brać odpowiedzialności za coś, na co nie mam wpływu

Nie mogę brać odpowiedzialności za coś, na co nie mam wpływu - powiedział w piątek b. szef Nowoczesnej Ryszard Petru, odnosząc się do swojej byłej partii. Podkreślił, że woli działać jako poseł niezależny i planuje pozostać nim do wyborów samorządowych.

Petru - były lider i założyciel Nowoczesnej - poinformował w piątek, że opuszcza tę partię. W wieczornej rozmowie w TVN24 przyznał, że była to trudna decyzja.

"Zapewne Nowoczesna taka, jak jest, jest Polsce potrzebna, ale jest zupełnie inna niż ta, którą tworzyłem" - mówił. "To nie jest ta idea ludzi przedsiębiorczych, jednoznacznych, nie bojących się iść pod prąd" - dodał.

Petru podkreślił, że pogodził się z przegraną w wewnętrznych wyborach w listopadzie ubiegłego roku, w których na przewodniczącą Nowoczesnej została wybrana Katarzyna Lubnauer. "Pół roku po przegranej to jest dosyć długi okres, jeździłem po Polsce, spotykałem się z mieszkańcami, występowałem czasami w Sejmie" - mówił. "Podjąłem decyzję, że jako osoba, która ma 46 lat, mamy poważne zagrożenie ze strony PiS-u, nie mogę stać biernie i wolę działać jako poseł niezależny" - powiedział.

"Nie mam wpływu"

Jak zaznaczył, wyborcy mieli do niego pretensje za wiele spraw, na które nie miał wpływu. "Wyborcy cały czas postrzegają mnie jako osobę, która jest w pełni odpowiedzialna za to, co robi Nowoczesna, za każde głosowanie, za każdą wypowiedź. I mówią: "dlaczego nie powiedziałeś im tego, tamtego?" - mówił Petru. "Jak nie mam wpływu, to nie mogę brać odpowiedzialności" - zaznaczył.

"Odchodzę, nie zakładam teraz żadnego nowego ugrupowania - taka możliwość będzie miała dopiero miejsce po wyborach samorządowych - a do wyborów samorządowych będę posłem niezależnym, który będzie pracował w parlamencie, a jednocześnie przygotowywał projekt na (czas) po wyborach samorządowych" - zapowiedział.

Pytany, czy w wyborach samorządowych będzie popierał kandydatów koalicji PO z Nowoczesną, Petru odparł, że zależy to od konkretnej kandydatury. "Taka jest deklaracja z mojej strony, czy z naszej strony - osób, które odchodziły - że będziemy popierać kandydatów, którzy mają sensowny program" - zapowiedział.

W środę z Nowoczesnej odeszły dwie związane z Petru posłanki: Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.