Petru: To członkowie Nowoczesnej wymyślili "Plan Petru"

To Katarzyna Lubnauer i zarząd partii wymyślili nazwę "Plan Petru" - mówił były lider Nowoczesnej Ryszard Petru na temat nowo powołanego przez siebie stowarzyszenia. Dodał, że do utworzenia "Planu Petru" namawiali go członkowie Nowoczesnej.

Zdjęcie Ryszard Petru /Rafał Guz /PAP

"Plan Petru" - to nazwa stowarzyszenia, które powołał Ryszard Petru. Jego celem ma być stworzenie alternatywnego programu dla polityki PiS. Według Petru stowarzyszenie ma być "kontrofertą" dla programu premiera Mateusza Morawieckiego.

Reklama

Petru w poniedziałek w TVN 24 podkreślił, że nazwę wymyślili szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i zarząd partii. "Ja bym na to nawet nie wpadł i dzisiaj czuję się niekomfortowo" - dodał.

Powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie nazewnictwa, "nie jest do niczego przywiązany".

Jak mówił były lider Nowoczesnej, do stworzenia "Planu" od dawna był namawiany przez innych członków ugrupowania.

"Wszyscy namawiali mnie do tego, żebym tworzył 'Plan Petru'. Zostałem namówiony po to, żeby rozpoznawalność była większa" - powiedział.

"'Plan Petru' nie wymyśliłem ja, tylko osoby z Nowoczesnej" - wyjaśnił Petru.

Według nich - jak mówił - to "dobry wehikuł marketingowy i gospodarczy jednocześnie". Polityk dodał, że "nie chce stworzyć konkurencji dla Nowoczesnej". "Moje intencje są takie, żeby wspierać Nowoczesną" - zapewnił.