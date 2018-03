Petru: Trzeba natychmiast wyjaśnić sprawę Jacka K.

"Sprawę zatrzymania byłego wiceministra finansów Jacka K. trzeba natychmiast wyjaśnić; winni muszą ponieść konsekwencje, jeśli są niewinni, powinni być publicznie oczyszczeni z zarzutów" - powiedział w czwartek były lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

CBA zatrzymało w czwartek rano - na polecenie prokuratury w Białymstoku - byłego wiceministra finansów w latach 2008-15 i byłego szefa służby celnej Jacka K. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki odnosząc się do sprawy, powiedział w RMF FM, że "tutaj chodzi o kwotę ponad 20 miliardów złotych, które miały wypłynąć w wyniku afery hazardowej". Dodał, że w tej sprawie prokuratorzy "mają już zebrany bardzo dobry materiał".

Petru podkreślił w rozmowie z PAP, że wciąż nie są znane zarzuty, które prokuratura ma postawić Jackowi K. "Jeśli są korupcyjne, to musiało mieć miejsce wręczenie łapówki. Jeżeli nastąpiło wręczenie łapówki, musi być na to dowód. O takich dowodach opinia publiczna powinna się dowiedzieć. Jeśli natomiast zarzuty dotyczą niedopatrzenia w aferze hazardowej, to na tej zasadzie w przyszłości będzie można skazać pół rządu PiS" - mówił.

"Trzeba tę sprawę natychmiast wyjaśnić. Winni muszą ponieść konsekwencje. Jeśli są niewinni, powinni być oczyszczeni z zarzutów - publicznie" - dodał.