Pielgrzymkowe "​Despacito" hitem sieci

Pielgrzymkowa przeróbka piosenki "Despacito” Luisa Fonsiego może okazać się nieoczekiwanym hitem tegorocznych wakacji. W popularnym serwisie YouTube codzienne ogląda i słucha jej ponad 200 tysięcy osób!

Nagranie trafiło do sieci tydzień temu, a już obejrzało je ponad 1,5 mln osób. A to na pewno jeszcze nie koniec, bo liczba ta cały czas rośnie. Codziennie hit tegorocznej pielgrzymki ogląda 200 tys. widzów.



Oczywiście pielgrzymkowa wersja nie przyćmi oryginału, który obejrzały rekordowe trzy miliardy widzów. Jeszcze żaden teledysk w serwisie YouTube nie był tak chętnie odtwarzany.

Polska wersja ma jednak bardzo duże grono zwolenników. Okazuje się, że nie tylko wśród wiernych Kościoła katolickiego. Komentarze pod piosenką są bardzo pozytywne, nawet jeśli ich autorzy nie są fanami pielgrzymowania, jak np. komentujący xsnakexx100:

"Jestem totalnie niewierzący. Ale za piosenkę ogromny szacunek. Milion razy lepsze niż oryginał".

Inni użytkownicy serwisu YouTube również docenili inicjatywę zakonnicy:



"Jak ja bym to chętnie zobaczyła nagrane w profesjonalnym studiu"- pisze Ania, a wtóruje jej użytkownik Adrian: "Aż się chce iść na pielgrzymkę!"



Może więc duet zakonnicy i księdza zadziała jak magnes i zachęci do udziału tych, którzy dotychczas się opierali? "Na początku zacząłem się śmiać, ale po chwili oglądania zacząłem mieć ciarki, jest w tych ludziach jakieś bijące ciepło i dużo pozytywnej energii"- komentuje Paweł Kapera.



W piosence wersji siostry Janiny wpadający w ucho refren zastąpiony został frazą "nie tak szybko". Poświęcony Maryi utwór wydaje się być teraz szczególnie aktualny. Tysiące pielgrzymów od kilku dni docierają do Częstochowy. Kulminacja nastąpi w poniedziałek, kiedy to pod Jasną Górą może być ponad 20 tys. osób.

Następnego dnia - 15 sierpnia - pielgrzymi wezmą udział w uroczystościach z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.