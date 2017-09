Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wystosowała listy do uczestników dwóch weekendowych wydarzeń - VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz debat na temat niepełnosprawności w ramach IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet.

Zdjęcie Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda /fot. Aleksandra Szmigiel/ /Reporter

IX Ogólnopolski Kongres Kobiet trwa w sobotę i niedzielę w Poznaniu. Do uczestników odbywających się podczas Kongresu debat na temat niepełnosprawności (pod hasłem "Chcemy całego życia!") prezydentowa napisała, że ocenia je jako "gest solidarności z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami"

Pierwsza dama wyraziła nadzieję, że spotkanie okaże się inspirujące, a "zaprezentowane rozwiązania będą dla osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych nadzieją na pewniejszą i jaśniejszą przyszłość".

"W okresie minionych dwóch lat prezydentury mojego męża miałam bardzo dużo okazji do spotkań z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi różnymi niepełnosprawnościami. Intensywne wrażenia z tych kontaktów pozostawiły niezatarty ślad w mojej pamięci i jestem wszystkim tym osobom bardzo wdzięczna za możliwość poznania ich świata, tego co robią, co jest dla nich ważne, z jakimi radościami, ale też problemami spotykają się na co dzień" - napisała Kornhauser-Duda.

"Jest to niezwykle silnie zintegrowane środowisko, które mocno się wspiera i dąży do wypracowania dla siebie jak najlepszych warunków do życia w społeczeństwie i prowadzenia własnej aktywności, a ta ostatnia jest często imponująca i może być przykładem dla nas - osób w pełni sprawnych" - dodała.

W Licheniu z kolei odbywa się dwudniowy, VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich.

W liście, skierowanym do Gospodyń zgromadzonych na tym wydarzeniu Agata Kornhauser-Duda podziękowała "za budowanie więzi lokalnej wspólnoty" oraz pogratulowała laureatkom nagród w konkursie "Gospodyni Roku 2017".

"Dziękuję jeszcze raz za wszystko, co Panie robią i głęboko wierzę w to, że zapał i energia nigdy Pań nie opuszczą i przyczynią się do tego, że kolejne pokolenia Polaków, mając tak dobre wzorce wychowania, będą dumne z naszej kultury, która sięga głęboko korzeniami w tradycję wiejską" - głosi list małżonki prezydenta.

"Cieszę się bardzo, że spotykają się Panie, by we własnym kobiecym gronie spędzić pogodnie ten czas, nie tylko na prezentacji dorobku kulturowego regionów, z których Panie pochodzą, ale też na wspólnej modlitwie w Bazylice Licheńskiej" - napisała pierwsza dama przypominając, że w maju 2016 r. zorganizowała w Pałacu Prezydenckim spotkanie z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich.

"Wyraziłam już wtedy mój podziw i uznanie dla niezwykłej energii, kreatywności i pasji, z jaką podchodzą Panie do tradycji. Przekonanie, że z niej wyrastamy, że jest ona wielką wartością, o którą należy dbać i trzeba pielęgnować, popycha Panie do codziennego działania i łączenia dawnych nurtów ze współczesnością. Dziękuję bardzo, drogie Panie, za budowanie więzi lokalnej wspólnoty, o którą należy zabiegać, bo ma ona również wymiar ogólnopolski".