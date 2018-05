Pierwsza Dama: Poznając język obcy, uczymy się wzajemnej tolerancji

- Dobra znajomość języka niemieckiego ma fundamentalne znaczenie dla budowania mostów pomiędzy Polską a Niemcami - powiedziała w środę Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystości z okazji wręczenia dyplomów DSD II dla województwa małopolskiego w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie.

Zdjęcie Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda /Adam Staśkiewicz /East News

DSD II - jak czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP - to najwyższy poziom egzaminu z niemieckiego Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec.

Małżonka prezydenta przyznała, że jako nauczyciel języka niemieckiego, biorąc udział w rozdaniu dyplomów DSD, każdorazowo czerpie z tego powodu dużo satysfakcji.

Jak podkreśliła, zaangażowanie i pracowitość uczniów, zainwestowane w przygotowanie się do egzaminu, mogą napawać ich radością i dumą, które pierwsza dama podziela. "Satysfakcja, którą pewnie dzisiaj odczuwacie, może być też dla was inspiracją i początkiem nowej drogi, na której czekają was kolejne sukcesy, jeśli tylko z takim samym entuzjazmem i zapałem będziecie chcieli kontynuować naukę języka niemieckiego i szlifować zdobyte już umiejętności" - mówiła. "Przed Wami otwierają się naprawdę szerokie możliwości studiowania w krajach niemieckojęzycznych" - dodała prezydentowa cytowana na stronie Kancelarii Prezydenta.

Agata Kornhauser-Duda wręczyła dyplomy 10 najlepszym uczniom i przekazała nagrodę specjalną absolwentowi z najwyższą punktacją. Zachęcała również młodych ludzi do korzystania ze stypendiów, które oferują wyższe uczelnie.

"Fakt, że przystąpiliście do egzaminu DSD, świadczy o tym, że jesteście świadomi tego, że we współczesnym świecie, po którym można swobodnie podróżować, znajomość języków obcych jest ogromnie ważna" - mówiła.

Małżonka prezydenta powiedziała, że zachodni sąsiad jest strategicznym partnerem gospodarczym Polski, a dyplom DSD pomoże "nie tylko w komunikacji, ale także w nawiązywaniu bliskich kontaktów międzyludzkich", co ma "fundamentalne znaczenie dla budowania dobrych, przyjaznych stosunków między naszymi narodami, po prostu do budowania mostów pomiędzy Polską a Niemcami".

Pierwsza dama wyraziła przekonanie, że zgłębiając język obcy, poznajemy "także kulturę, zwyczaje i tradycje danego kraju, ucząc się w ten sposób wzajemnej tolerancji, co jest również ogromnie ważne w kontaktach osobistych i kontaktach międzynarodowych".

Agata Kornhauser-Duda podziękowała nauczycielom za pełne zaangażowania i poświęcenia przygotowanie uczniów do DSD, który nie jest łatwym egzaminem, ponieważ sprawdza wszystkie kompetencje językowe.

"Zdaję sobie również sprawę z tego, że dzisiejsza młodzież jest wymagająca i ma wobec nauczycieli również swoje oczekiwania, dlatego nauczyciele muszą wykazywać się w dzisiejszych czasach daleko idącą kreatywnością, tak by uatrakcyjnić lekcje języka niemieckiego" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że kolejnym wyzwaniem dla pedagogów jest zachęcenie i motywowanie młodzieży do podejmowania dodatkowego wysiłku, jakim jest nauka w grupach czy klasach DSD podczas przygotowań do matury. "Szczerze gratuluję Państwu, że osiągnęliście ten cel, czego dowodem są dobre wyniki tegorocznego egzaminu" - zaakcentowała.

Podziękowała dyrektorom szkół za "przychylność wobec germanistów, za to, że niektórzy już kilkadziesiąt lat temu zdecydowali się na wprowadzenie programu DSD do szkół, a także za pomoc przy tworzeniu szkół czy klas DSD".

Zwracając się do koordynatorów programu, Agata Kornhasuer-Duda wyraziła wdzięczność za "wszystkie szkolenia, konferencje, warsztaty i za nieocenioną pomoc merytoryczną".

Oświadczyła także, że liczba uczestników środowego spotkania "świadczy o tym, że jest jeszcze wielu ludzi, którym zależy na propagowaniu języka niemieckiego w szkolnym nauczaniu". "Natomiast musimy wspólnie dokładać wszelkich starań i podejmować różne działania, by ten trend zainteresowania językiem naszego zachodniego sąsiada utrzymywał się na stałym poziomie" - powiedziała i dodała, cytując, co powiedział niemiecki laureat pokojowego Nobla Willy Brandt: "Jeśli coś ci sprzedaję, mówię w twoim języku. Jeśli to ja kupuję, dann muessen Sie Deutsch sprechen".

DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest rodzajem państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego. Egzaminy na DSD są przeprowadzane w szkołach średnich w klasie maturalnej lub w gimnazjach w klasach trzecich. Ich poziom w skali trudności egzaminów określa się w przypadku certyfikatu DSD II na B2/C1 i jest to niemiecki odpowiednik egzaminu z języka angielskiego CAE z Cambridge. Dyplom DSD II upoważnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego.