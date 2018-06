Pierwsza obietnica nowego ministra rolnictwa

Jak najszybsze uruchomienie pomocy dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu suszy zapowiedział w Szepietowie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Zdjęcie Jan Krzysztof Ardanowski /Wojciech Stróżyk /Reporter

Według ministra województwo podlaskie należy do tych regionów Polski, które najbardziej ucierpiały. Zapowiedział wsparcie gotówkowe oraz różne formy odciążenia gospodarstw w zakresie zobowiązań przypadających na ten rok.

Reklama

Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że do rozpoczęcia konkretnej pomocy konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie szacowania strat na konkretnych działkach. Zaapelował do samorządowców, by w porozumieniu z wojewodami powoływali komisje szacujące straty wynikające z suszy. "Jeżeli tego nie rozumieją, to szkodzą swoim rolnikom, a im jest potrzebna pomoc" - dodał minister.



Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego najtrudniejsza sytuacja występuje na piaszczystych glebach i w uprawach zbóż jarych oraz rzepaku, ponieważ zbiory tych roślin niedługo powinny się już rozpocząć.



Minister rolnictwa odwiedza dziś Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, gdzie odbywa się m.in. X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego.