Przed godz. 18 w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Najpierw posłowie zajmą się projektem o SN, a potem o KRS.

Debata nad projektem dotyczącym SN

74-stronicowy projekt przedstawiła podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek. Ławy sejmowe posłów PiS świecą pustkami. Debacie przysłuchuje się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



"Przedłożony projekt oparty jest na wnikliwej diagnozie rzeczywistych problemów kadrowych, kompetencyjnych, organizacyjnych i funkcjonalnych Sądu Najwyższego (...) zaproponowana reforma waży wartości konstytucyjne tak, aby przedłożone rozwiązania były radykalne na tyle, na ile jest to możliwe przy przestrzeganiu obowiązującej konstytucji" - zaznaczyła Surówka-Pasek.



Podkreśliła, że radykalizm tej reformy "wynika z głębokiego przekonania projektodawcy o konieczności uwrażliwienia środowiska sędziowskiego na potrzeby i trudności obywateli, którzy zwracają się do sądów po to, żeby uzyskać realne wsparcie w swoich sprawach, sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw, z którymi się zwracają".



Piotrowicz: Konstytucja to nie jest książeczka

W imieniu klubu PiS głos zabrał Stanisław Piotrowicz. "Mój klub pozytywnie odnosi się do projektu zaproponowanego przez prezydenta, do generalnych rozwiązań. Natomiast mamy swoje uwagi co do szczegółowych rozwiązań" - powiedział. Oświadczył, że PiS przedstawi swoje poprawki na posiedzeniu komisji.



"Konstytucja to nie jest książeczka do wymachiwania, tak jak wy to czynicie" - powiedział. Opozycja zareagowała śmiechem.



Piotrowicz przytoczył artykuł konstytucji, który - jak powiedział - nie był dotychczas przestrzegany: "każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia swej sprawy przez bezstronny" - co podkreślił - "bezstronny i niezawisły sąd". Wspomniał w tym kontekście o "sędziach na telefon" i "rozgrzanych sędziach" oraz o "dobieraniu składów sądzących przez prezesów".



"Reforma proponowana przez prezydenta pozostaje w zgodzie z konstytucją i zasadami demokracji" - oświadczył Piotrowicz. Z sali było słuchać okrzyki "Precz z komuną".



Borys Budka z PO wystąpił z wnioskiem formalnym i zaapelował do wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o sprawdzenie, czy na sejmowej galerii Straż Marszałkowska nakazuje zasłanianie koszulek z napisem "Konstytucja".



Kropiwnicki: To jest hańbiące dla tej izby

W imieniu PO głos zabrał poseł Robert Kropiwnicki.



"Jakież wielkie afery były dotyczące SN? Nie było żadnych afer, żadnych afer nie potraficie wskazać. Sąd Najwyższy jest wam potrzebny do ułaskawiania waszych kolegów, którzy mieli wyroki. Chcecie powstrzymywać wyroki panów Kamińskiego, Wąsika i innych" - mówił. Jak dodał "to jest makabryczne".

Poseł PO stwierdził, że "mamy dyskutować o projekcie ustawy, o którym już dzisiaj wszyscy wiemy, że jest nieaktualny". Zwrócił uwagę, że nie wiadomo, jaka jest treść poprawek uzgodnionych przez obóz prezydencki i PiS. "Kłócicie się we własnym obozie o to, kto ile weźmie stołków" - zarzucił Kropiwnicki.

Odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia posła PiS Stanisława Piotrowicza powiedział, że "gdy przychodzi w Polsce listopad i zbliża się noc, wychodzą wszystkie ciemne mary i prokurator z PRL zaczyna nas uczyć demokracji". "To jest hańbiące dla tej izby" - mówił Kropiwnicki.



Pod Sejmem zebrali się protestujący. Wśród nich są m.in. Obywatele RP.



Kaleta do opozycji: Was trzeba zdelegalizować

Po wystąpieniu Kropiwnickiego na mównicę wyszedł poseł Piotr Kaleta, który stwierdził: "Przydałaby się przerwa. Dość obrażania posła Piotrowicza". "Was trzeba zdelegalizować" - powiedział do posłów opozycji.



Poseł Kukiz'15 Jerzy Jachnik stwierdził, że "projekt jest konieczny". Swoje wystąpienie zaczął od przywitania doradczyni prezydenta Zofii Romaszewskiej. "To ona i ja możemy powiedzieć, jak jest naprawdę w sądach" - zaznaczył.

W imieniu Nowoczesnej głos zabrała Barbara Dolniak. Oświadczyła, że jej klub opowiada się za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu. "Dalej to jest projekt sprzeczny z konstytucją" - powiedziała.



"Partia rządzi, partia sądzi" - w ten sposób do projektu ustawy o SN odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz. "Biliśmy brawo prezydentowi. Miał szanse zaproponować zmiany które realnie uzdrowią sądownictwo. Przedstawione dziś ustawy nie spełniają oczekiwań" - stwierdził lider ludowców.



"Po raz pierwszy z tej trybuny przedstawiciel zapowiedział delegalizację opozycji. To są słowa które tutaj padły" - grzmiał Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów.



Seria pytań

Po oświadczeniach w imieniu klubu, rozpoczęła się seria pytań. "Co państwo przehandlowali w rozmowie z prezydentem, że on zgłosił taki projekt?" - pytała Monika Rosa z Nowoczesnej.



"Czemu pani premier nie ma na sali? Podobno pojechała do ojca Rydzyka, bo tam wykłady są" - dopytywała posłanka PO Małgorzata Chmiel.



"Czy w Polsce nastaną partyjne sądy"- pytał Arkadiusz Marchewka z PO.



"Głownych negocjatorów dziś na sali nie ma. (...) Panie prezydencie, jak pan mógł tak oszukać Polaków? (...) Panie prezydencie, kupczył pan z prokuratorem stanu wojennego (...). Idziecie drogą jak Erdogan" - mówiła Monika Wielichowska (PO).

"Dziś PiS razem z prezydentem dokonuje rozbioru polskiego sądownictwa" - stwierdził Marcin Kierwiński z PO.





Projekty prezydenckie w Sejmie

O tym, że Sejm zajmie się projektami zdecydowali posłowie w głosowaniu. Za odroczeniem prac była PO i Nowoczesna oceniając, że nowe przepisy służą "upartyjnieniu" wymiaru sprawiedliwości.

Wcześniej posłowie PO i Nowoczesnej podnosili m.in., że nie znają treści poprawek do prezydenckich projektów i że prace nad tymi projektami odbywały się "za zamkniętymi drzwiami".

Jak ustaliło radio RMF FM, jedna z poprawek uzgodnionych między PiS a Pałacem Prezydenckim zakłada, że posłowie będą głosowali na listę piętnastu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, przygotowaną wcześniej przez prezydium Sejmu, a nie na poszczególnych kandydatów.