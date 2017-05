Pierwszy tapir czaprakowy trafił do Polski

Niespełna roczny samiec tapira czaprakowego, nazywanego też malajskim, trafił z zoo w Amsterdamie do ogrodu zoologicznego w Płocku (woj. mazowieckie). To pierwszy w Polsce przedstawiciel tego gatunku, który na wolności zagrożony jest wyginięciem.

Zdjęcie Tapir czaprakowy (zdj. ilustracyjne) /Mary Evans Picture Library /East News

Keenam, bo takie nosi imię tapir czaprakowy, który zamieszkał w płockim zoo, pierwszy raz pojawił się we wtorek na specjalnie przygotowanym dla niego wybiegu.

"W ramach programu ochrony tapira czaprakowego otrzymaliśmy z ogrodu w Amsterdamie samca, który urodził się we wrześniu 2016 r. To pierwsze zwierzę tego gatunku, które można zobaczyć w ogrodach zoologicznych w Polsce" - powiedział dyrektor płockiego zoo Krzysztof Kelman.

"Liczymy, że w przyszłości przybędzie do nas samica tapira czaprakowego i uda nam się stworzyć hodowlę tego zagrożonego wyginięciem gatunku" - zaznaczył.

Tapir czaprakowy w warunkach naturalnych zamieszkuje wilgotne lasy tropikalne Azji Południowo-Wschodniej, w tym Półwysep Malajski i Sumatrę. Żyje ok. 30 lat. Osiąga długość ciała od 150 do 250 cm, przy wysokości od 90 do 120 cm i wadze od 250 do ponad 300 kg. Samice tego gatunku są większe niż samce.

Tapir czaprakowy żywi się owocami, liśćmi drzew i krzewów, a także roślinnością wodną. Zwierzęta te żerują o zmierzchu i nocą. Doskonale pływają i nurkują. Są z reguły samotnikami. Młode usamodzielniają się w drugim roku życia.

Nazwa czaprakowy pochodzi od białego koloru sierści tapira w środkowej części tułowia, przypominającej czaprak, czyli podkładkę stosowaną pod siodło w jeździe konnej. Zwierzęta tego gatunku noszą także przydomek malajski z uwagi na miejsce występowania.