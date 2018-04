Pięta: Staż Marszałkowska powinna wynieść protestujących

Stanisław Pięta z PiS wpadł na niecodzienny pomysł zażegnania problemu protestujących rodziców osób niepełnosprawnych, którzy od ubiegłego tygodnia przebywają w Sejmie. "Z zachowaniem ostrożności Straż Marszałkowska powinna ich wynieść i przekazać policji" - napisał poseł.

Zdjęcie Stanisław Pięta /Fot. Tomasz Jastrzębowski/REPORTER /East News

"Rząd pracuje nad zwiększeniem stosownych świadczeń. Żądania dymisji ministrów jasno wskazują na polityczny charakter akcji. Dalsze tolerowanie łamania prawa jest błędem. Z zachowaniem ostrożności Straż Marszałkowska powinna wynieść protestujących i przekazać @PolskaPolicja" - napisał poseł PiS.

Protest rodziców osób niepełnosprawnych trwa w Sejmie od ubiegłej środy. Z matkami osób niepełnosprawnych spotkali się już prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister Elżbieta Rafalska, a także rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Protestujący przekazali swoje postulaty, ale wciąż nie doszło do pełnego porozumienia.



Rząd i część organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością podpisali we wtorek w Centrum "Dialog" porozumienie dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. Nie wszystkich jednak to satysfakcjonuje, bo ofertę jego podpisania odrzucili przedstawiciele rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy od ubiegłego tygodnia protestują w Sejmie.

"Ogromnie żałuję, że nie ma z nami tych osób" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Wcześniej między protestującymi a rzecznik rządu Joanną Kopcińską doszło do ostrej wymiany zdań.



Rząd w Porozumieniu zobowiązuje się m.in. do podniesienia od czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej; realizacji Programu "Dostępność plus" ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. W porozumieniu zawarto także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.



Protestujący liczą na spełnienie przede wszystkim pierwszego postulatu, czyli zasiłku w wysokości 500 zł miesięcznie przeznaczonego na rehabilitację.