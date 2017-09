Piotr Duda apeluje do rządzących o wolne niedziele

O wolne od pracy niedziele zaapelował w niedzielę do rządzących przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda podczas XXXV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w Częstochowie. "500 plus" to nie wszystko, niedziela jest dla Boga i rodziny" – dodał.

Zdjęcie Przewodniczący Solidarności Piotr Duda /Mateusz Jagielski /East News

"Jesteśmy tutaj, u progu Jasnogórskiej Pani, aby modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i za sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj mogłoby być nas tu więcej, ale wielu z nas, szczególnie kobiet, musi pracować, i to w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję: 500 plus to nie wszystko, dopełnieniem programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga i rodziny" - powiedział lider Solidarności w wystąpieniu przed uroczystą mszą świętą.

"Z tego miejsca apeluję do rządzących: będziemy się modlić, aby jak najszybciej projekt obywatelski Solidarności znalazł swoje miejsce na biurku pana prezydenta, bo to jest dbałość o pracownika, ale także o wartości, o rodzinę, abyśmy w tym dniu, jakim jest niedziela, mogli być razem i cieszyć się wspólnie rodzinnym ciepłem" - dodał.

Piotr Duda podkreślił, że spotkanie na Jasnej Górze jest także wypełnieniem testamentu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona związku, który zapoczątkował pielgrzymkę ludzi pracy do tego sanktuarium.

"Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje - to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, bo ojczyzna kosztuje! Bł. ks. Jerzy oddał za nią życie. My, ludzie Solidarności, na co dzień realizujemy jego testament, a także testament roku 1980 - tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, ale nie do końca wypełnione" - powiedział przewodniczący "S".