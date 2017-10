Piotr Duda: To będzie kompromitacja PiS

"PiS mówiło jasno, że wszystkie niedziele mają być wolne. Jeżeli się okaże inaczej, to uważamy, że to już nie będzie nasz projekt obywatelski" - mówił w poniedziałek lider Solidarności Piotr Duda nt. ograniczenia handlu w niedziele. "To będzie kompromitacja PiS" - ocenił.

Z obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę opublikowanego po zakończeniu prac sejmowej podkomisji wynika, że handel będzie dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, jak również w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność "Solidarność" Piotr Duda ocenił w poniedziałek w TVP Info, że zapis o dwóch wolnych niedzielach będzie "kompromitacją PiS". "To na pewno nie będzie projekt obywatelski, niech PiS sobie zrobi swój 'projekt PiS-owski', ale my do tego projektu nie będziemy się przyznawać" - powiedział Duda.

Przewodniczący "S" zapewnił: "jako 'S' zdania nie zmieniamy". "Dziwię się troszeczkę tutaj PiS, dlatego, że przed wyborami mówił jasno, że wszystkie niedziele mają być wolne" - podkreślił.

Jego zdaniem w przypadku ograniczenia handlu w niedzielę "nie powinno być żadnych półśrodków". "Jeżeli się okaże inaczej to faktycznie, my uważamy, że to już nie będzie nasz projekt obywatelski" - powtórzył Duda.

Obywatelski projekt wprowadzający ograniczenia w handlu w niedziele trafił do Sejmu jesienią zeszłego roku. Projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność", zakłada ograniczenie handlu w niedziele w większości placówek handlowych. W sejmowej podkomisji ds. rynku pracy posłowie PiS przygotowali pakiet poprawek do projektu tej ustawy. Zakładają one ograniczeniu handlu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

Pod koniec września minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła, że częściowe ograniczenia handlu w niedziele mogłoby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.

W większości państw Unii Europejskiej przez cały tydzień zakupy można robić w zasadzie bez ograniczeń. Restrykcje obowiązują tylko w kilku - niemal całkowity zakaz handlu w niedziele i święta jest w Niemczech i Austrii. Częściowe ograniczenia mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia i Luksemburg. Z zakazu pracy w niedziele wycofały się w kwietniu Węgry. Poza UE w Europie zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Szwajcarii i Norwegii.