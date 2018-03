PiS przygotował projekt nowelizacji ustawy o KRS

Według projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który pojawił się na stronach sejmowych, pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwołuje prezes TK.

Projekt nowelizacji przygotowali posłowie PiS.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt zmiany ustawy o KRS wynika z "konieczności uregulowania kwestii zwołania posiedzenia KRS w sytuacji zwolnienia stanowiska Przewodniczącego Krajowej Rady".



Według informacji na stronie Sejmu projekt wpłynął w środę, nadano mu już numer druku sejmowego.



Pat wokół KRS

- Złożyliśmy taką propozycję, bo nie wiemy, jak długo będzie trwał pat wokół KRS - powiedział poseł Marek Ast (PiS), reprezentant wnioskodawców poselskiego projektu nowelizacji ustawy o KRS.

Poseł Ast podkreślił, że trwa sytuacja wokół KRS, której ustawa o KRS nie uwzględnia. "Mamy sytuację, kiedy zobligowana ustawą I prezes Sądu Najwyższego nie zwołuje posiedzenia KRS w nowo wybranym składzie. Dajemy posłom pod rozwagę tego rodzaju nowelę, która ten pat może w miarę szybko rozwiązać" - zaznaczył.

Pytany, dlaczego projekt noweli przewiduje, że to prezes TK zwoła posiedzenie Rady, powiedział, że prezes Trybunału "jest poza KRS".

"TK jest organem konstytucyjnym, ale nie jest organem ani władzy wykonawczej ani ustawodawczej. Jest obiektywnym organem, który nie jest zainteresowany osobiście, aby wpływać na KRS" - powiedział.

Według Asta, "prezes TK jako osoba obiektywna wydaje się być osobą właściwą". "Konstytucja nie wskazuje, kto może lub nie może być tą osobą, która zwoła pierwsze posiedzenie KRS" - dodał.

Jak podkreślił, wnioskodawcy będą przekonywać do poparcia projektu nowelizacji wszystkich posłów. "Jednak, jak mogę się domyślać, posłowie totalnej opozycji będą próbowali szukać dziury w całym i krytykować to rozwiązanie, zamiast krytykować zachowanie I prezes Sądu Najwyższego" - mówił.



Ziobro żąda "niezwłocznego" zwołania posiedzenia KRS

We wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.



Gersdorf w zeszły wtorek złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.



Zgodnie z ustawą o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".



Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu.