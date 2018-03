PiS wycofało projekt nowelizacji ustawy o KRS

Projekt nowelizacji ustawy o KRS autorstwa PiS został wycofany - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu. - Wycofaliśmy nowelizację ustawy o KRS, bo czekamy na decyzje I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która powinna wykonać swój obowiązek - oświadczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Zdaniem polityków PO i Nowoczesnej wycofanie przez PiS projektu noweli ustawy o KRS może być grą na czas ze strony rządu w obliczu groźby sankcji unijnych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Projekt nowelizacji ustawy o KRS autorstwa PiS został wycofany z Sejmu - wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu. Projekt przewidywał, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady, zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej pojawiła się informacja, że projektem nie zajmie się w poniedziałek - jak wcześniej planowano - sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Projekt noweli ustawy o KRS złożyli w środę w Sejmie posłowie PiS.

Jak podaje radio RMF FM, prawdopodobnie posłowie partii rządzącej doszli do wniosku, że taka nowelizacja może wywołać niepotrzebny chaos. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w piśmie do Zbigniewa Ziobry stwierdziła, że zwoła posiedzenie zgodnie z prawem.



Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski doprecyzował, że skoro według przepisów Rada powinna spotykać się co najmniej raz na dwa miesiące, to kolejne posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej 3 maja. Nie ma więc mowy o tym, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie spełnia swojego obowiązku, a takie zarzuty formułowali posłowie PiS.





Gasiuk-Pihowicz: Trudno powiedzieć, czy PiS zrezygnował w ogóle

Szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła na konferencji prasowej w Sejmie, że decyzja o wycofaniu projektu noweli ustawy o KRS może być grą na czas ze strony rządu PiS w obliczu groźby sankcji unijnych.

"Trudno powiedzieć, czy PiS zrezygnował w ogóle z wprowadzenia tej nowelizacji, czy jest to tylko decyzja tymczasowa" - wskazywała.

Zdaniem posłanki Nowoczesnej, PiS musi jeszcze zaprzysiąc trzech sędziów TK, wycofać się ze zmian upolityczniających KRS oraz tych prowadzących do usunięcia 40 proc. sędziów z Sądu Najwyższego, żeby uchronić Polskę przed groźbą utraty funduszy europejskich, sankcjami ze strony UE i chaosem prawnym.

Budka: Należy wspierać prezes Gersdorf

Zdaniem posła PO Borysa Budki nie jest ważne, czy posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zostanie zwołane przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy przez I prezes Sądu Najwyższego, bo nadal będzie to organ, który został powołany niezgodnie z konstytucją.

"Należy trzymać bardzo mocno kciuki i wspierać panią I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf w tym, by wytrwała w pilnowaniu polskiej konstytucji, by podnosiła na duchu wszystkich sędziów w Polsce, którzy nie bacząc na możliwe reperkusje ze strony ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, posła i polityka rządzącej opcji, stoją na straży polskiej konstytucji" - podkreślił Budka.

"Głęboko wierzymy w to, że polscy sędziowie będą nadal dawali bardzo dobry przykład tego, że zdecydowana większość z nich nie godzi się na łamanie konstytucji" - dodał.



Co przewidywał projekt nowelizacji?

Zgodnie z projektem, do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS, obradom Rady miałaby przewodniczyć osoba wskazana przez prezesa TK, spośród członków Rady wybranych przez Sejm wśród sędziów. Jak podkreślano w uzasadnieniu projektu, jego celem było "wprowadzenie skutecznych instrumentów umożliwiających w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS i wybór przewodniczącego".



Jak mówił w środę PAP w środę reprezentant wnioskodawców projektu Marek Ast (PiS), jego klub złożył taką propozycję, bo nie wiadomo "jak długo będzie trwał pat wokół KRS". W ocenie Asta, przepisy w obecnym brzemieniu nie uwzględniają sytuacji, jaka ma teraz miejsce w KRS. "Mamy sytuację, kiedy zobligowana ustawą I prezes SN nie zwołuje posiedzenia KRS w nowo wybranym składzie. Dajemy posłom pod rozwagę tego rodzaju nowelę, która ten pat może w miarę szybko rozwiązać" - zaznaczył.

We wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Gersdorf w czwartek zapewniła, że zobowiązanie "do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.

Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.